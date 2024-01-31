В «Марко» время скидок и распродаж! Показываем, какие зимние модели ещё есть в наличии

Жанна Дерябина, заместитель генерального директора по маркетингу холдинга «Марко»:

Добро пожаловать в фирменные магазины «Марко»! Проведем обзор, посмотрим, какая женская зимняя обувь есть сегодня в наличии.

Это зимние кроссовки, кеды и полукеды. Хотела обратить внимание на эту модель в цвете хаки. Это самый востребованный оттенок зеленого в этом сезоне.

Большой выбор группы кроссовочного типа с меховой отделкой. Всем любителям спортивного стиля есть что выбрать. Кстати, на всю женскую коллекцию зимней обуви действуют скидки и распродажи. Распродажа отличается от скидок. На распродажу фиксированная цена.

Перейдем от спорта к классике. Зимние ботильоны из очень мягкого велюра на натуральном меху стоят чуть больше 100 рублей. Все остальные модели находятся на скидках 10 %.

Здесь мы видим челси. Сейчас в тренде челси не на плоских подошвах, а на высоких, утолщенных. Стилисты в этом сезоне рекомендуют выбирать челси в велюре.

В наших магазинах вы всегда сможете подобрать сумку под обувь, так как сумочки разрабатываются в едином исполнении, стиле, материалах с обувью «Марко».

А эта группа обуви для тех, кто любит концепцию высоких сапог. Хит этого сезона – высокие стильные ботфорты.

В наших магазинах представлен огромный выбор ботинок. Модели на плоском ходу, на каблуках. Они имеют различные материалы верха, различные отделки. Есть ботинки из войлока с высоким бортиком. Есть ботиночки с отделкой фактурных текстильных материалов. Это хиты продаж, горячие пирожки!

Если у вас широкая стопа, полная ножка, высокий подъем, то эта обувь именно для вас. Может быть обувь с двумя молниями, внешней и внутренней, эластичные ленты. Коллекция маркируется специальными значками XXL.

Вся зимняя обувь у нас отечественного производства. У холдинга «Марко» есть три собственные обувные фабрики, предприятие по производству сумок, меховое предприятие, которое изготавливает одежду и аксессуары из меха.

Так как сейчас середина сезона, многие модели в размерах раскупили. Рекомендую заходить на наш сайт marko.by, выбирать ближайший к вам фирменный магазин, смотреть наличие своего размера. Часто наши покупатели спрашивают, можем ли мы доставить понравившуюся пару обуви в ближайший магазин, если она есть в наличии в другом городе. Перемещение между фирменными магазинами мы не делаем, но вы можете оставить заявку в магазине, даже позвонить по телефону, оставить заявку на сайте, в соцсетях. И при условии, если пара есть на складах производителей, мы доставим ее в указанную вами точку.

Гарантия зависит от вида обуви, сезонности и технологии изготовления и составляет от 30 до 70 дней. Хорошие вещи из натуральных материалов, высококачественной кожи и меха не могут стоить дешево, поэтому для удобства наших покупателей мы сотрудничаем с пятью банками. Срок рассрочки на обувь составляет от двух до восьми месяцев. И что приятно – при расчете картами рассрочки сохраняются все скидки действующих акций.