Прямой эфир

Омлет с беконом и сыром, запечённый в картофеле. Рассказываем пошаговый рецепт

31 января 2024 09:33
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим омлет, запеченный в картофеле, с беконом и сыром. Для блюда нам понадобится предварительно запеченный картофель, шампиньоны, яйца, сыр, бекон, зеленый лук и много зелени.

Омлет с беконом и сыром, запечённый в картофеле. Рассказываем пошаговый рецепт-1

Крупно нарезаем шампиньоны. Копчено-вареную грудинку нарезаем средним кубиком.

Омлет с беконом и сыром, запечённый в картофеле. Рассказываем пошаговый рецепт-4

Мелко нарезаем листочки петрушки, укропа и зеленый лук. Твердый сыр натираем на крупной терке.

Омлет с беконом и сыром, запечённый в картофеле. Рассказываем пошаговый рецепт-7

Картофель предварительно запекался в духовке при температуре 180 градусов полтора часа. Вырезаем сердцевину. Аккуратно достаем мякоть картофеля, чтобы он не развалился и сохранил форму.

Омлет с беконом и сыром, запечённый в картофеле. Рассказываем пошаговый рецепт-10

Разогреваем сковородку, добавляем растительное масло. Первым делом обжариваем грибы, добавляем немного соли, молотого перца. Обжариваем 3-4 минуты на сильном огне до золотистой корочки.

Омлет с беконом и сыром, запечённый в картофеле. Рассказываем пошаговый рецепт-13

Добавляем грудинку, обжариваем еще 2-3 минуты. Добавляем зелень, вбиваем три яйца и перемешиваем. Обжариваем скрэмбл не до конца.

Омлет с беконом и сыром, запечённый в картофеле. Рассказываем пошаговый рецепт-16

Перекладываем начинку в картофель с горкой. Сверху добавляем немного перца, соли и сыр. Отправляем фаршированную картошку в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.

Омлет с беконом и сыром, запечённый в картофеле. Рассказываем пошаговый рецепт-19

Блюдо готово! Приятного аппетита!

# Рецепты # общество # Михаил Анищенко

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