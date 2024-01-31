Омлет с беконом и сыром, запечённый в картофеле. Рассказываем пошаговый рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим омлет, запеченный в картофеле, с беконом и сыром. Для блюда нам понадобится предварительно запеченный картофель, шампиньоны, яйца, сыр, бекон, зеленый лук и много зелени.

Крупно нарезаем шампиньоны. Копчено-вареную грудинку нарезаем средним кубиком.

Мелко нарезаем листочки петрушки, укропа и зеленый лук. Твердый сыр натираем на крупной терке.

Картофель предварительно запекался в духовке при температуре 180 градусов полтора часа. Вырезаем сердцевину. Аккуратно достаем мякоть картофеля, чтобы он не развалился и сохранил форму.

Разогреваем сковородку, добавляем растительное масло. Первым делом обжариваем грибы, добавляем немного соли, молотого перца. Обжариваем 3-4 минуты на сильном огне до золотистой корочки.

Добавляем грудинку, обжариваем еще 2-3 минуты. Добавляем зелень, вбиваем три яйца и перемешиваем. Обжариваем скрэмбл не до конца.

Перекладываем начинку в картофель с горкой. Сверху добавляем немного перца, соли и сыр. Отправляем фаршированную картошку в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.