В Борисовском районе обновят 16 км дорог

В Минской области продолжается масштабный ремонт дорог. В Год благоустройства в Борисовском районе обновят 16 километров магистралей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Основной акцент на капитальное восстановление изношенного покрытия. Это позволит улучшить комфорт и безопасность движения. Так, сейчас ведутся работы в Борисове по объездной дороге от улицы Днепровской до улицы Дымки. Здесь укладывают нижний слой асфальта.

Леонид Варавко, руководитель КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района»:

В этом году Борисовский райисполком выделил дополнительное финансирование к тому, что выделяется ежегодно. И можно уже говорить о том, что программа будет выполнена больше, чем в 2024 году. И в общей сложности, если взять гравийные дороги, их обновление, будет выполнено районом около 16 километров дорог. В основном это замена асфальтобетонного покрытия, где-то полностью, а где-то – верхний слой.

В ближайшее время планируют завершить работы по подсыпке и грейдированию всех улиц и дорог Борисовского района. Кроме того, будут обновлены пешеходные связи на 28 локациях. В этих местах заменят асфальтобетонное покрытие.