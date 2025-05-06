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В Борисовском районе обновят 16 км дорог

06 мая 2025 14:06
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В Минской области продолжается масштабный ремонт дорог. В Год благоустройства в Борисовском районе обновят 16 километров магистралей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисовском районе обновят 16 км дорог-2

Основной акцент на капитальное восстановление изношенного покрытия. Это позволит улучшить комфорт и безопасность движения. Так, сейчас ведутся работы в Борисове по объездной дороге от улицы Днепровской до улицы Дымки. Здесь укладывают нижний слой асфальта. 

В Борисовском районе обновят 16 км дорог-4

Леонид Варавко, руководитель КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района»:
В этом году Борисовский райисполком выделил дополнительное финансирование к тому, что выделяется ежегодно. И можно уже говорить о том, что программа будет выполнена больше, чем в 2024 году. И в общей сложности, если взять гравийные дороги, их обновление, будет выполнено районом около 16 километров дорог. В основном это замена асфальтобетонного покрытия, где-то полностью, а где-то – верхний слой.

В ближайшее время планируют завершить работы по подсыпке и грейдированию всех улиц и дорог Борисовского района. Кроме того, будут обновлены пешеходные связи на 28 локациях. В этих местах заменят асфальтобетонное покрытие.

# Год благоустройства # Дороги

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