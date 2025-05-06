Более 600 участников присоединились к республиканской акции «1418 шагов к Победе!» в Минске

1418 – цифра, имеющая особое, символическое значение. Именно столько дней длилась Великая Отечественная. На фронтах, в концлагерях, в тылу – огонь войны унес жизни каждого третьего белоруса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы не забыли. 1418 дней и ночей наши предки приближали Победу. Именно столько свечей зажглись в Минске вечером 5 мая. В акции приняли участие более 600 представителей системы образования, преподаватели и студенты. Со свечами в руках они проследовали вдоль проспекта Независимости и возложили цветы к монументу на площади Победы. Свет памяти горит в сердцах потомков победителей, которые получили в дар самое ценное наследство – свободную от гнета, мирную и независимую страну.

Артем Бобко, студент Белорусского национального технического университета: У меня прадедушки были на фронте. Один разведчиком в 18 лет попал под артобстрел. Был почти похоронен, но, к счастью, обошлось. Второй дедушка – мне мало известно о его подвигах. Знаю, что в концлагерях был. Обязан помнить.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня сохранение исторической памяти является частью национальной идеи нас, белорусов. Потому что 80 лет назад ценой каждого третьего белоруса, неимоверных усилий, страданий досталась эта Великая Победа. Поэтому, конечно, сегодня мы вместе со студенческой молодежью, с ректорским корпусом, с профсоюзами вместе открываем эту акцию для того, чтобы еще раз вспомнить подвиг советского народа, который позволил нам сегодня жить под мирным небом и с уверенностью смотреть в будущее.

Ключевым моментом памятной акции стала установка свечей у подножия обелиска. Вместе они сложились в цифру 1418.