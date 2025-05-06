Сборная Беларуси по баскетболу U16 одержала первую победу в рамках Кубка Победы в Бишкеке

Сборная Беларуси по баскетболу, составленная из парней до 16 лет, одержала первую викторию в рамках Кубка Победы в Бишкеке, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Спортсмены не оставили никаких шансов команде «Вайт Фокс» из Узбекистана. Все было ясно уже к большому перерыву. Подопечные Андрея Клемезя имели более чем двукратное преимущество над соперником. А финальная сирена зафиксировала викторию с колоссальным перевесом 99:20. Следующий соперник – команда «Сырдарья». Отметим, белорусы являются действующими чемпионами турнира.