Аграрии Минской области освоили почти 70% площадей с кукурузой

Аграрии Минской области отсеяли более 210 тысяч гектаров кукурузы. Это 70 % от плана. В лидерах – Несвижский, Борисовский и Березинский районы. Наращивают темпы и представители северных регионов. В некоторых хозяйствах посевные площади под царицу полей даже увеличены. Например, в Воложинском – на 15 %. С чем это связано и как ведутся работы? Расскажет Екатерина Ковальчук.

Агросезон в Воложинском районе в самом разгаре. Механизаторы сейчас активно трудятся на площадях с кукурузой. В хозяйстве «Агро-Дубинское» с самого утра и до позднего вечера слышен звук моторов. Аграриям необходимо освоить тысячу гектаров. В полях работает две сеялки, за рулем одной из них Владимир Жавко. Механизатор понимает, что надо качественно посеять, чтобы получить хороший урожай.

Владимир Жавко, механизатор сельхозпредприятия «Агро-Дубинское»:

Я в хозяйстве работаю третий год. До этого работал в Минске. Каждый год приезжал сюда в командировку на уборочную. Директор хозяйства предложил работу, трактор новый, я и перешел сюда.