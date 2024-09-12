Молодые сотрудники Следственного комитета приняли присягу в свой профессиональный праздник. Более 80 новобранцев со всей страны 12 сентября приехали на церемонию в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На плацу возле центрального аппарата Следственного комитета выпускники юридических и специализированных учебных заведений. В их адрес прозвучали напутственные слова от руководства. Впереди у молодых сотрудников сложная и ответственная работа: стоять на защите интересов белорусского общества.

Михаил Завиленчик, сотрудник Следственного комитета Беларуси:

Для меня этот день является особенным в моей жизни. Является определенным этапом для становления полноценным сотрудником Следственного комитета Республики Беларусь. Данный день навсегда останется у нас в памяти, у меня, у моих товарищей. Мы присягнули на верность Следственному комитету, народу и будем стремиться к развитию нашей страны.

Даниил Кудашев, сотрудник Следственного комитета Беларуси:

Мы с ребятами, которые здесь стоят в строю, закончили Академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь, следственно-экспертный факультет. Сейчас с ними встретились. Добились своей цели, получили лейтенантские погоны. И теперь на нас возлагается очень ответственная обязанность – это помогать людям в любой ситуации.