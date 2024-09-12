В КГК работает горячая линия по транспортному обслуживанию Минска и пригорода

Недостаточное количество транспорта в час пик, срывы рейсов и несоблюдение графика движения. Комитет государственного контроля благодаря проведению горячей линии выявил проблемные вопросы в сфере транспортного обслуживания жителей Минска и городов-спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за день на короткий номер 191 поступило свыше 100 звонков. С вопросами обращаются и жители других регионов страны. Каждый запрос фиксируют. Больше всего нареканий на низкий уровень транспортно обслуживания между сельскими населенными пунктами и нарушения расписания движения. По всем проблемным вопросам будет проводиться тщательная проверка.