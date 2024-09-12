В КГК работает горячая линия по транспортному обслуживанию Минска и пригорода
Недостаточное количество транспорта в час пик, срывы рейсов и несоблюдение графика движения. Комитет государственного контроля благодаря проведению горячей линии выявил проблемные вопросы в сфере транспортного обслуживания жителей Минска и городов-спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за день на короткий номер 191 поступило свыше 100 звонков. С вопросами обращаются и жители других регионов страны. Каждый запрос фиксируют. Больше всего нареканий на низкий уровень транспортно обслуживания между сельскими населенными пунктами и нарушения расписания движения. По всем проблемным вопросам будет проводиться тщательная проверка.
Да, хорошо, зафиксировали ваше обращение, принято на контроль.
Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления КГК Беларуси:
В числе основных нареканий минчан следует отметить ненадлежащее количество транспорта в часы пик. Это касается в основном микрорайонов новой застройки, а также срывы рейсов и несоблюдение графиков движений на отдельных маршрутах. Жители городов-спутников в основном жалуются на недостаточность общественного транспорта утром и вечером, когда люди, соответственно, едут на работу и возвращаются с нее.
Поступили на горячую линию и звонки с благодарностями в сторону местных властей за проделанную работу. Отмечен вклад руководства ряда регионов в организацию комфортных условий для пользования общественным транспортом.