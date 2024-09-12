Наталья Кочанова проводит единый день приёма в Ивье

Выслушать просьбы, предложения и жалобы, оказать содействие в разрешении волнующих вопросов. В Гродненской области проходит единый день приема граждан. Члены Совета Республики встречаются с людьми во всех районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер верхней палаты Наталья Кочанова работает в Ивье. К председателю Совета Республики обратилась жительница деревни Гончары с просьбой разрешить выкупить жилой дом, который находится в собственности предприятия. На местном уровне ей отказали. Сейчас вопрос пообещали изучить детально.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Все, что касается законодательной базы, что можно сделать по закону в нашей стране, мы посмотрим. Если будут какие-то возможности, разберемся. Потому что мы как раз сейчас детально проговаривали такие жизненные ситуации.

После каждого такого приема проводится анализ работы руководителей с населением на местах. Это позволяет выявить как положительные стороны, так и недостатки, а также совместными усилиями найти пути решения особенно актуальных для граждан вопросов. К слову, за восемь месяцев нынешнего года в Совет Республики поступило более 4,5 тысячи обращений, около 500 из них – от жителей Гродненской области. Большинство касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, землеустройства и землепользования.