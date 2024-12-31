В Витебском областном роддоме поздравили мам и новорождённых малышей с новогодними праздниками

А свои первые в жизни подарки получили 31 декабря малыши, которые появились на свет в Витебском областном роддоме. С поздравлениями и самыми теплыми пожеланиями к крохам и их мамам пришли заместитель председателя облисполкома Вячеслав Дурнов и председатель Витебского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь» Валентина Богатырева, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в 2024 году в Витебске родились свыше 2,5 тысячи детей. Примечательно, что 65 % рожениц – это женщины, которые стали мамами во второй и третий раз. Этот факт вновь подчеркивает уверенность людей в завтрашнем дне и стабильности жизни в нашей стране. В Беларуси созданы все необходимые условия для комфортного материнства и воспитания детей. Поздравлять с наступающими праздниками самых маленьких белорусов Дед Мороз и Снегурочка приехали, конечно же, не с пустыми руками, а с полезными подарками.

Кристина Шауро: Очень приятно оказаться здесь перед Новым годом. Очень рада, что прибавление у нас в семье. Девочка, зовут Лия. Вес – 3.720, рост – 51 сантиметр. Очень долгожданный ребеночек.

Валентина Богатырева, председатель Витебского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь»:

В Новый год всегда принято дарить подарки. Прежде всего, это, конечно, теплое настроение, ощущение. Это, конечно, наши малыши, их 20 – новых граждан Республики Беларусь. Для каждого из них приятные подарки.

Взаимовыручка, готовность прийти на помощь и дарить радость окружающим – это то, что заложено у нас, белорусов, в генах. Наша страна на протяжении многих лет остается социально ориентированным государством, где забота о людях занимает центральное место в жизни общества.