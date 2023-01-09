Сотрудники МЧС поздравили ребят из детской деревни «Истоки» в Боровлянах

Новости Беларуси. Яркие игровые площадки, настоящие пожарные и огнетушитель в рост человека. Спасатели Минской области подарили праздник ребятам из детской деревни «Истоки» в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Символично, что сейчас здесь 112 воспитанников. Сотрудники МЧС приехали в гости к детям не одни, а с главными героями праздников. Вот только появился Дед Мороз необычным способом: на пожарной автоцистерне. Детская деревня превратилась в территорию безопасности. Работники МЧС обсудили с ребятами важные вопросы: как вызывать МЧС и какие опасности могут подстерегать в доме. Ярким завершением праздника стал флешмоб спасателей и ребят. А воспоминание о доброй и необычной встрече сохранят десятки фотографий.