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Сотрудники МЧС поздравили ребят из детской деревни «Истоки» в Боровлянах

09 января 2023 13:39
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Новости Беларуси. Яркие игровые площадки, настоящие пожарные и огнетушитель в рост человека. Спасатели Минской области подарили праздник ребятам из детской деревни «Истоки» в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МЧС поздравили ребят из детской деревни «Истоки» в Боровлянах-1

Символично, что сейчас здесь 112 воспитанников. Сотрудники МЧС приехали в гости к детям не одни, а с главными героями праздников. Вот только появился Дед Мороз необычным способом: на пожарной автоцистерне. Детская деревня превратилась в территорию безопасности. Работники МЧС обсудили с ребятами важные вопросы: как вызывать МЧС и какие опасности могут подстерегать в доме. Ярким завершением праздника стал флешмоб спасателей и ребят. А воспоминание о доброй и необычной встрече сохранят десятки фотографий.

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# Благотворительная акция # общество # Дед Мороз # Фотофакт

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