От 400 до 1380 рублей. Сколько стоит собрать ребёнка в школу? Подсчитали в Мингорисполкоме

Новости Беларуси. Работу школьных секций и уголков первоклассников в столице продлят минимум до середины сентября. Это позволит докупить все необходимое даже после начала учебного года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В этом сезоне подходы к торговле школьными товарами в Минске немного изменили. Так, в универмагах обновили специализированные отделы. Чтобы покупатели быстрее могли найти нужные товары, а не путешествовать по всему торговому центру, продукцию для школьников собрали в одной точке. Особый акцент – на товары для первоклассников. Все необходимое разместили в тематических секциях. Также увеличили площади для торговли канцелярией, расширили ассортимент товаров. Предусмотрены и скидки.