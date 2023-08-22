От 400 до 1380 рублей. Сколько стоит собрать ребёнка в школу? Подсчитали в Мингорисполкоме
Новости Беларуси. Работу школьных секций и уголков первоклассников в столице продлят минимум до середины сентября. Это позволит докупить все необходимое даже после начала учебного года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В этом сезоне подходы к торговле школьными товарами в Минске немного изменили. Так, в универмагах обновили специализированные отделы. Чтобы покупатели быстрее могли найти нужные товары, а не путешествовать по всему торговому центру, продукцию для школьников собрали в одной точке. Особый акцент – на товары для первоклассников. Все необходимое разместили в тематических секциях. Также увеличили площади для торговли канцелярией, расширили ассортимент товаров. Предусмотрены и скидки.
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Информация о скидках, предоставляемых покупателям и различным категориям граждан, будь то многодетные семьи либо семьи, воспитывающие детей-инвалидов, также представлена и на сайтах универмагов столичных, и на сайте Мингорисполкома. В ассортименте сегодня для девочек у нас более 230 позиций предусмотрено, для мальчиков – более 200. Если брать максимальную и минимальную цены, то начальная школа нам обойдется до 400 рублей – это минимальная цена и 1 100 – это максимальная цена.
Если говорить про среднюю и старшую школу, от 470 рублей – это минимальная стоимость экипировки школьника и до 1 380 – это максимальная стоимость экипировки школьника.
К слову, о ценах. Чтобы в преддверии учебного года продавцы не пытались нажиться на товарах высокого спроса, контроль за стоимостью школьной продукции ведет Министерство антимонопольного регулирования и торговли. За последнюю неделю сотрудники ведомства проверили 68 ярмарок. Выдан ряд рекомендаций об устранении нарушений, а нескольким субъектам запретили торговать.