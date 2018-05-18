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25 литров воды на квадратный метр: майский ливень затопил Минск

18 мая 2018 19:30
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Новости Беларуси. Первое в 2018 году испытание ливнем: после пяти вечера столицу накрыл грозовой фронт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

25 литров воды на квадратный метр: майский ливень затопил Минск-1

По информации синоптиков, в столице за короткое время выпало 25 миллиметров осадков – 25 литров воды на квадратный метр. Некоторые участки дорог оказались подтопленными.

25 литров воды на квадратный метр: майский ливень затопил Минск-4

Дождь был хоть и кратковременным, но в некоторых местах достаточно сильным. Особенно в Уручье, на улице Калиновского, в районе Логойского тракта и улицы Волгоградской.

25 литров воды на квадратный метр: майский ливень затопил Минск-7

Ливень пришелся как раз на вечерний час-пик. В итоге – максимальные пробки и перебои в движении общественного транспорта.

25 литров воды на квадратный метр: майский ливень затопил Минск-10

По последней информации движение трамваев, которое было прервано из-за подтоплений на Логойском тракте, восстановлено, но ситуация на дорогах по-прежнему сложная.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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