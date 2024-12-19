В Миноблисполкоме обсудили прогнозы социально-экономического развития на 2025 год

Прогнозы социально-экономического развития столичного региона на 2025 год 19 декабря озвучили в Миноблисполкоме. Рассмотрен и проект бюджета. 2024-й завершается с неплохими результатами, но поводов расслабляться нет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях санкций надо показать рост экономики. Задача непростая, но выполнимая, заявил председатель Миноблисполкома. За текущую пятилетку центральный регион дважды был занесен на Республиканскую доску Почета. И взятую планку постоянно надо удерживать. Наряду с экономикой большое внимание уделяется развитию социальной сферы. На нее будет направлено около 60 % бюджета в 2025 году. Ну а главная задача на 2025-й – повышение благосостояния людей.

Ксения Соседчик, председатель комитета экономики Миноблисполкома:

За последние два года создано около 10 предприятий в рамках инициативы, которую в свое время обозначил глава государства, один район – один проект. И что мы видим. Создано 10 предприятий, создано около 300 рабочих мест. Поэтому в 2025 году мы ожидаем, что эти предприятия начнут увеличивать объемы промышленного производства. Увеличится экспорт.

Также 19 декабря в облисполкоме вручили благодарности от главы государства тем, кто проявил себя, занимаясь ликвидацией последствий летних ураганов. Это представители Крупского, Слуцкого, Столбцовского, Мядельского и Вилейского районов.