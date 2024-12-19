Дьяченко рассказал о сферах взаимных интересов Беларуси и ОАЭ

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланирован ряд встреч и переговоров. В ходе их проведения основное внимание будет уделено продолжению и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес. Объединенные Арабские Эмираты – наш ключевой торговый партнер и инвестор среди арабских стран Персидского залива. Дипотношения с этим государством, представляющим собой федерацию семи эмиратов, были установлены еще 32 года тому назад. В конце 90-х в Абу-Даби открылось посольство Беларуси, а в 2008-м – посольство ОАЭ в Минске. Двусторонние отношения характеризуются высокой динамикой.