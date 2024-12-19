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Дьяченко рассказал о сферах взаимных интересов Беларуси и ОАЭ

19 декабря 2024 10:35
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Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дьяченко рассказал о сферах взаимных интересов Беларуси и ОАЭ-2

Запланирован ряд встреч и переговоров. В ходе их проведения основное внимание будет уделено продолжению и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес. Объединенные Арабские Эмираты – наш ключевой торговый партнер и инвестор среди арабских стран Персидского залива. Дипотношения с этим государством, представляющим собой федерацию семи эмиратов, были установлены еще 32 года тому назад. В конце 90-х в Абу-Даби открылось посольство Беларуси, а в 2008-м – посольство ОАЭ в Минске. Двусторонние отношения характеризуются высокой динамикой.

Дьяченко рассказал о сферах взаимных интересов Беларуси и ОАЭ-4

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
ОАЭ – наш давний стратегический партнер в Персидском заливе. Выстраиваются долгосрочные взаимовыгодные экономические отношения. Особенно в последние годы благодаря визитам главы нашего государства в ОАЭ подписан ряд соглашений в сфере высоких и информационных технологий, представляет интерес совместная работа по развитию проектов в сфере зеленой экономики, сфере здравоохранения, конечно, туристическая индустрия является той сферой, где совпадают интересы и нашей республики, и ОАЭ. Как мы знаем, что ОАЭ являются третьей страной по инвестициям в экономику Республики Беларусь.

ОАЭ обладает полезными ископаемыми, в первую очередь нефтью. Основная статья белорусского экспорта – продукты питания, нефтехимия и грузовые автомобили.

# Олег Дьяченко # Беларусь-ОАЭ

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