Дьяченко рассказал о сферах взаимных интересов Беларуси и ОАЭ

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запланирован ряд встреч и переговоров. В ходе их проведения основное внимание будет уделено продолжению и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес. Объединенные Арабские Эмираты – наш ключевой торговый партнер и инвестор среди арабских стран Персидского залива. Дипотношения с этим государством, представляющим собой федерацию семи эмиратов, были установлены еще 32 года тому назад. В конце 90-х в Абу-Даби открылось посольство Беларуси, а в 2008-м – посольство ОАЭ в Минске. Двусторонние отношения характеризуются высокой динамикой.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
ОАЭ – наш давний стратегический партнер в Персидском заливе. Выстраиваются долгосрочные взаимовыгодные экономические отношения. Особенно в последние годы благодаря визитам главы нашего государства в ОАЭ подписан ряд соглашений в сфере высоких и информационных технологий, представляет интерес совместная работа по развитию проектов в сфере зеленой экономики, сфере здравоохранения, конечно, туристическая индустрия является той сферой, где совпадают интересы и нашей республики, и ОАЭ. Как мы знаем, что ОАЭ являются третьей страной по инвестициям в экономику Республики Беларусь.
ОАЭ обладает полезными ископаемыми, в первую очередь нефтью. Основная статья белорусского экспорта – продукты питания, нефтехимия и грузовые автомобили.