Средневековые бои, художественный вернисаж, мастер-классы: как Новополоцк отмечает день рождения?

Анастасия Бут, СТВ: На левый берег Двины 59 лет назад высадился десант всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройки. Изначально здесь планировали построить только нефтеперерабатывающий завод. А в итоге, рядом с ним вырос и город. Символично, что главная улица Новополоцка называется Молодежной.

На каждом шагу – развлечения на все вкусы и времена: средневековые бои, художественный вернисаж, мастер-классы и спортивные соревнования. Кульминацией стало традиционное шествие предприятий города.

С самого утра на левом берегу Западной Двины развернулся детский городок и город мастеров.

Новости Беларуси. Один из самых молодых городов Беларуси – Новополоцк – отмечает день рождение.

Она сегодня и стала центром притяжения жителей и гостей одного из самых молодых городов Беларуси. По традиции, старт празднику – шествие коллективов.

Он с Березино, она из Шарковщины. Познакомились в Новополоцке. Здесь вся их жизнь: родились две дочери. Среди тех, кто сегодня поздравляет любимый Новополоцк с днем рождения – супруги Титовец.

Дмитрий Титовец, житель Новополоцка:

Самый лучший город, чтобы развиваться, образовать семью, растить детей и продолжать свое поколение

Новополоцк сегодня – это крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Беларуси и десятки предприятий, известных во всем мире.

Кузница кадров и центр подготовки будущих олимпийцев.

Это 110 тысяч жителей, средний возраст которых 38 лет.

Екатерина Дорина, студент:

Наш город создает прекрасные возможности для развития молодежи, для дальнейшего обучения, совершенствования себя