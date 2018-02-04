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Дерево рухнуло сразу на пять припаркованных автомобилей из-за тяжести снега в Гомельской области

04 февраля 2018 15:15
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Новости Беларуси. Из-за снегопада план «Погода» введен на дорогах в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшие сутки тяжести снега только в областном центре не выдержали девять деревьев.

Дерево рухнуло сразу на пять припаркованных автомобилей из-за тяжести снега в Гомельской области-1

Одно из них обрушилось сразу на пять припаркованных автомобилей. Упавшее дерево также перекрыло движение на трассе Гомель-Кобрин. Завал оперативно расчистили спасатели.

Непогода создает проблемы и энергетикам. Перебои в электроснабжении наблюдались в семи районах. Сейчас на юго-востоке Беларуси началась метель. Синоптики обещают и резкое похолодание.

Дерево рухнуло сразу на пять припаркованных автомобилей из-за тяжести снега в Гомельской области-4

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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