Страх и неуверенность в себе – психолог назвал причины одиночества

Одиночество – это новая эпидемия, которая проникла во многие уголки Земли. Об этом говорят эксперты, психологи, социологи. Ощущение растрепанности, утрата привычных связей, смена места жительства и перманентное состояние поиска. Мы привыкли бояться одиночества и жалеть тех людей, которые чувствуются себя одинокими, находятся в этом состоянии. А что, если у одиночества есть свои плюсы и, может быть, из этого можно извлечь какую-то выгоду? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Говоря об одиночестве, всегда нужно понимать, с чего же оно начинается. Первый, самый главный – признак начинается с того, что человек попросту не умеет коммуницировать с другими людьми. У него отсутствует навык социализации и коммуникации. Второе – это страх и неуверенность в себе. Когда мы начинаем общаться, то нам кажется, что кто-то о нас может что-то подумать или может сказать что-то неприятное. Третье – это такое изолирование, направление внутрь самих себя. Когда мы живем не внешним миром, а живем нашими какими-то внутренними переживаниями, навязчивыми мыслями, также не имея возможности коммуницировать и контактировать с этим миром.