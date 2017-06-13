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В Беларуси завершилось общественное обсуждение нового антитабачного декрета

13 июня 2017 16:53
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Новости Беларуси. Проект документа на протяжении месяца находился в открытом доступе на популярном правовом портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Свои комментарии и дополнения к декрету оставили около тысячи белорусов. Среди наиболее распространенных предложений:

запрет курения на балконах, детских площадках, остановках общественного транспорта.

В Беларуси завершилось общественное обсуждение нового антитабачного декрета-1

Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации:
Еще хочу отметить такой важный, на мой взгляд, момент, как появление в проекте запрета на курение в помещениях и в автомобилях, в которых находятся дети до 14 лет. Все предложения будут направлены в Администрацию Президента.

В Беларуси завершилось общественное обсуждение нового антитабачного декрета-3

Приравнять к табачным изделиям планируется и электронные сигареты.

Планируется, что с 1 января 2019 года торговать ими можно будет только при наличии лицензии.

# общество # Фотофакт # Курение в Беларуси # Евгений Коваленко

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