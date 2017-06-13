В Беларуси завершилось общественное обсуждение нового антитабачного декрета

Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации:

Еще хочу отметить такой важный, на мой взгляд, момент, как появление в проекте запрета на курение в помещениях и в автомобилях, в которых находятся дети до 14 лет. Все предложения будут направлены в Администрацию Президента.