Сосредоточиться на предметном материале или устроить выходной: как школьники приняли шестой учебный день?
Новости Беларуси. Эта суббота стала первой рабочей для школьников и учителей. В шестой учебный день работают не только классные руководители, но и учителя-предметники, и школьные психологи. Сегодня в школах и гимназиях проходили факультативы для подготовки к централизованному тестированию, секции по интересам и спортивные занятия.
Дополнительные занятия по английскому и подготовка к выпускным экзаменам.
У ребят разные задачи, но каждый из них готов ради своей мечты решать уравнения и спрягать глаголы семь дней в неделю.
По субботам теперь проводят и консультации. Прийти на них могут как ученики, так и родители.
Татьяна Концевая, мама ученицы 11 класса:
Это действительно хорошее нововведение, потому что можно прийти к любому учителю-предметнику. Хотя они и так постоянно работают. Учителя оказывают помощь ребятам к тестированию, подготовка идет активным образом.
Дмитрий Протасевич, учитель истории гимназии № 5 Минска»:
Проведение факультативных занятий в шестой учебный день – в субботу, для гимназии это не ново.
Им очень важно спланировать свою рабочую неделю так, чтобы избежать перегрузки
и шестой школьный день – это фактически идеальный вариант.
Занятия начинаются, конечно, не в 8 утра. И круг их не ограничен списком школьных предметов. Педагоги проводят усиленную работу по трудовому воспитанию. Открыты двери и спортивных залов. А ребята, кажется, не просто ходят на факультативы и консультации. Они запоминают всю информацию: вдруг именно она понадобится на ЦТ, до которого остались считанные месяцы.
Екатерина Понамарёва, учащийся 11 класса гимназии № 5 Минска:
Сейчас мы занимаемся русским языком. Мы готовимся к централизованному тестированию. Есть желание, тяжело вставать в субботу рано утром, но у нас выбора особого нет. У нас скоро экзамены.
Приходят на дополнительные занятия и самые одаренные, и те, кто не успел усвоить пройденный параграф. Именно в шестой учебный день есть возможность расставить акценты в учебном материале и решить задачу со звездочкой.
Анастасия Хоботова, СТВ:
А те, для кого школьные факультативы оказались слишком скучным занятием, сегодня приняли участие в спартакиаде. Для каждого из них эта своеобразные Олимпийские игры, где сложно повлиять на решение судейской коллегии, но так важно победить.
Ходить ли в школу в субботу, также как и выбирать занятие: решение остается за учеником,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.