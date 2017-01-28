Сосредоточиться на предметном материале или устроить выходной: как школьники приняли шестой учебный день?

Новости Беларуси. Эта суббота стала первой рабочей для школьников и учителей. В шестой учебный день работают не только классные руководители, но и учителя-предметники, и школьные психологи. Сегодня в школах и гимназиях проходили факультативы для подготовки к централизованному тестированию, секции по интересам и спортивные занятия. Дополнительные занятия по английскому и подготовка к выпускным экзаменам. У ребят разные задачи, но каждый из них готов ради своей мечты решать уравнения и спрягать глаголы семь дней в неделю. По субботам теперь проводят и консультации. Прийти на них могут как ученики, так и родители.

Татьяна Концевая, мама ученицы 11 класса:

Это действительно хорошее нововведение, потому что можно прийти к любому учителю-предметнику. Хотя они и так постоянно работают. Учителя оказывают помощь ребятам к тестированию, подготовка идет активным образом.

Дмитрий Протасевич, учитель истории гимназии № 5 Минска»:

Проведение факультативных занятий в шестой учебный день – в субботу, для гимназии это не ново. Им очень важно спланировать свою рабочую неделю так, чтобы избежать перегрузки и шестой школьный день – это фактически идеальный вариант. Занятия начинаются, конечно, не в 8 утра. И круг их не ограничен списком школьных предметов. Педагоги проводят усиленную работу по трудовому воспитанию. Открыты двери и спортивных залов. А ребята, кажется, не просто ходят на факультативы и консультации. Они запоминают всю информацию: вдруг именно она понадобится на ЦТ, до которого остались считанные месяцы.

Екатерина Понамарёва, учащийся 11 класса гимназии № 5 Минска:

Сейчас мы занимаемся русским языком. Мы готовимся к централизованному тестированию. Есть желание, тяжело вставать в субботу рано утром, но у нас выбора особого нет. У нас скоро экзамены. Приходят на дополнительные занятия и самые одаренные, и те, кто не успел усвоить пройденный параграф. Именно в шестой учебный день есть возможность расставить акценты в учебном материале и решить задачу со звездочкой.

Анастасия Хоботова, СТВ:

А те, для кого школьные факультативы оказались слишком скучным занятием, сегодня приняли участие в спартакиаде. Для каждого из них эта своеобразные Олимпийские игры, где сложно повлиять на решение судейской коллегии, но так важно победить.