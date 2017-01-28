Ручей канализационных стоков на шести сотках семьи Савченко: почему без прямой линии вопрос решить не удалось?

Новости Беларуси. Прямые линии снова прошли в администрациях всех уровней. Как показывает практика, такой телефонный диалог власти с населением помогает чиновникам свободно ориентироваться в любых проблемах и решать вопросы на местах.
Сегодня в этом убедились и жители Витебского района. Засор канализации поставил под угрозу их огороды.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Где-то вот в этом месте под землей засорилась канализация. По ней идут стоки с жилых домов, школы, детского садика, то есть со всего агрогородка. И теперь вся эта мутная жидкость вытекает здесь – на одном из огородов. Затем попадает в канал, который ведет в реку Витьба.
Эдуард Савченко с опасением ждет весны. Это на его шести сотках течет ручей канализационных стоков. Неприятная жидкость уже пропитала почву и проблема может аукнуться во время посадки огорода.
А какие могут быть виды на урожай, если земля как болото.
Эдуард Савченко, житель Витебского района:
В прошлый раз, когда такое было, мы оставили картошку на огороде, потому что ее нельзя было есть. Она была с неприятным запахом, даже курицам нельзя было дать ее.
Светлана Савченко, житель Витебского района:
Вот раскапываю, вода стоит, что столб накренился. Теперь этот виноград пропадет. Вон вонище стоит.
Семья Савченко тревожит местных коммунальщиков с ноября 2017 года – просит откачать воду, почистить канализацию.
Денис Савченко, житель Витебского района:
Обращались, в Витрайкомхоз звонили. Они сказали, что машина будет. Машину уже ждем три месяца.
Последний раз позвонили, они сказали, что у них нет топлива.
Потеряв веру в районное ЖКХ люди решили идти дальше. Следующая ступенька – райисполком.
Уже через час на месте закипела работа. Оказалось, есть и люди, и техника. Представители местной власти подъехали лично – проконтролировать ликвидацию ЧП.
Пётр Коренкович, первый заместитель председателя Витебского райисполкома:
Будут приняты меры и к мастеру участка, что касается этого вопроса. Был сделан звонок директору ЖКХ. И сразу машина готовиться, есть вы видите, есть у нас службы, которые могут эти работы выполнить.
Эффект работы прямых линий виден на местах. И таких примеров тысячи по стране.
Вот и в семье Савченко довольны: коммуникации работают в штатном режиме, ручей остановлен.
Но почему коммунальная служба без указания администрации не решила оперативно проблему, еще предстоит выяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.