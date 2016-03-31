Необходимо ли детское кресло для 11-летнего ребенка выше 150 см?

За десять лет существования горячей линии телеканала к нам поступило более 50 тысяч обращений и жалоб. Адекватный и не очень, грустных и печальных, смешных и порой ужасных… Фактически, по ним можно писать многотомную историю жизни нашей страны, что однажды мы и сделаем.

Вопрос:

Моему ребенку 11 лет. Его рост составляет 152 см. Обязан ли я как водитель перевозить его в специальном детском кресле?

Елена Мойсейчик, юрист:

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле-такси. Ребенок выше 150 см, как любой другой пассажир, должен быть пристегнут ремнем безопасности.