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Необходимо ли детское кресло для 11-летнего ребенка выше 150 см?

31 марта 2016 12:09
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За десять лет существования горячей линии телеканала к нам поступило более 50 тысяч обращений и жалоб. Адекватный и не очень, грустных и печальных, смешных и порой ужасных… Фактически, по ним можно писать многотомную историю жизни нашей страны, что однажды мы и сделаем. 

Вопрос:
Моему ребенку 11 лет. Его рост составляет 152 см. Обязан ли я как водитель перевозить его в специальном детском кресле?

Елена Мойсейчик, юрист:
Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле-такси. Ребенок выше 150 см, как любой другой пассажир, должен быть пристегнут ремнем безопасности.

# общество # Елена Мойсейчик # Консультация юриста

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