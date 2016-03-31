Актёр и телеведущий Вадим Галыгин: Только радость спасает от человеческих проблем!

Можно ли считать точкой отсчета в Вашей КВН-карьере армейский КВН?

Вадим Галыгин, актёр, телеведущий:

Безусловно, это была команда «Минполитша». В военное училище, в которое я поступил, пришёл командир и назначил нескольких человек. И всё. Я попал на большую сцену. Это был КВН, когда в линейку стояло по 12 человек. Тогда это было классикой, я считаю.

Армия – это порядок. Это всё, кроме шуток, – дисциплина и жёсткость.

Вадим Галыгин, актёр, телеведущий:

Это неправда, что всё – кроме шуток. Сама поговорка почему существует: «кто был в войсках, тот в цирке не смеётся». Потому что очень сложно догнать, достичь того уровня юмора, который присутствует в армии. В армии смешно каждую минуту.

Представьте мальчишек, которые закрыты в комнате. И там... Не важно. Скажите: это трогать, не трогать, не разбейте это, не пейте это, не ешьте вот это, не сломайте вот это. Всё будет выпито, сломано и наоборот. То есть каждое построение начинается с того, что кто-то где-то что-то «утворил». Это, скажем так, юмористическая составляющая быта.

Все думают, что военные это люди, которые только орут, что-то красят, куда-то стреляют, куда-то бегут… На самом деле это так (смеется), но помимо всего, они должны рассказать, что они будут красить, куда стрелять и что будет.

Это, своего рода, постоянное общение с аудиторией, это стенд-ап. Это постоянная самотренировка в плане какого-то обращения к аудитории. Ну, по сути, назовём это неким узконаправленным ораторским искусством. И без юмора это невозможно!

Вы затронули категории бытового юмора. Но он есть, он отрабатывается на «ура». Это тот же современный stand-up, когда люди, по сути, столкнулись с каким-то сарказмом, просто излагают историю жизни. И это заходит, это нравится…

Вадим Галыгин, актёр, телеведущий:

Если быть откровенными, то мы некоторое бескультурие использовали в своих целях, потому что, честно говоря, тот же самый мат был большим культурным наследием, потому что на нём писали Пушкин, Барков… Не только писали, а практически общались, говорили. Мы это понимали в архивах, мы хотели снять фильм о Пушкине «Пушкин жив». И долгое время, полтора года изучали записки, всякую литературу, которую писали современники.

Это были по сути, вечера стэнд-апа. По сути. Светское общество, безобразное, развращенное, с какими-то своими историями моральными того времени, которые где-то принимались, где-то не принимались. Было очень много закрытых обществ. Были тайные общества, балы, приёмы и тому подобное.

Так вот там на стол взлезал Александр Сергеевич и матерком весёлым, очень пошлым, развлекал всех, кто собирался. В то время зарождался этот жанр. Потому что смешнее всего было, когда прилюдно разбирался какой-то человек.

В дальнейшем это получило большее развитие в западной культуре. Например, в Америке.

Мы же, когда «на заре» Comedy Club пытались сделать то же самое больше 10 лет назад в России, то мы поняли, что наш народ не готов к этому.

Сейчас уже просто «созрело» к этому общество. «Созрело» с точки зрения культуры. Это не безкультурье. Слава Богу, что сейчас это в головах откладывается. Это общество сейчас воспринимает, потому что многие узнают в этом себя.

Кто-то узнает в этом соседа, друга, близкого человека. И над этим действительно смеются. Причем, не хихикают, а могут на сегодняшний момент смеяться открыто. Потому что это и есть отражение нынешнего общества.

Конечно, другой момент: как допускать к этому детей, как воспринимать? Но я всегда говорил, что

Телевидение – это сфера услуг. Эти услуги придуманы для взрослых! Есть придуманные ограничения, в конце-концов есть родительский контроль. Есть «можно» и «нельзя». Это всё зависит от воспитания родителей. Не надо перекладывать на тех, кто этим занимается, кто это делает!

Стремительно развивается карьера, Вы становитесь медийной персоной. Ваш образ не только на сцене нужно выдерживать, но и в повседневности.

Вадим Галыгин, актёр, телеведущий:

Для меня очень важно было всегда оставаться самим собой. Не потерять себя. Честно говоря, я не совсем это считаю, своего рода, профессией. Вот так глобально, именно то, что касается юмора, непосредственно, все-таки, уже больше чем за 20-летний срок, я все-таки считаю это своим самым лучшим хобби, все-таки. Для меня все-таки профессиональная основа – это создание, это креатив.

Я вырос в хорошей юмористической среде: родня, школа, друзья, какие-то события, которые происходили со мной, или которые даже случайно окружали. И потом, непосредственно, все эти сферы – КВН, телевидение, кино, музыка, – все эти творческие люди, конечно, накладывали отпечаток.

Все эти люди, не без чувства юмора, – очень позитивные и весёлые люди. А то, что касается «какой я на сцене и какой я в жизни», – то до конца ещё, наверное, толком никто и не знает, какой.

Скажем так, общение со мной лично, – оно иногда просто «переворачивает людей с ног на голову», и они говорят: «А так вот Вы такой, а мы думали, что Вы вот такой!»

Народ воспринимает всё практически через телевидение, либо приходя на живой концерт на сцену) – они все равно видят человека «форматного», поставленного в «формат».

То, что касается повседневной жизни, она же тоже состоит из «праздностей», из «бытовухи».