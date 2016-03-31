Именитые хирурги из Канады, Литвы, России и Беларуси собрались 31 марта в Минске

Новости Беларуси. Светила мировой медицины впервые собрались 31 марта в Минске. Именитые хирурги из Канады, Литвы, России и Беларуси прибыли в столицу на презентацию инновационных разработок в сфере кардио- и сосудистой хирургии. Медики обсудили протезирование сосудов, не обошли и актуальную тему применения стволовых клеток в лечении сосудистых заболеваний.

Помимо лекций и мастер-классов врачи не упустили возможности пообщаться с друг другом и обсудить варианты сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Покровский, профессор, хирург (Россия):

Сейчас очень важно развитие сердечно-сосудистой хирургии. И в Беларуси в этом отношении созданы соответствующие условия. В частности, я могу сказать, есть прекрасный Республиканский кардиологический центр, кафедра хирургии в университете.

Шломо Габбэй, профессор, кардиохирург (Канада):

На самом деле я очень сильно впечатлен тем путем, который проделала Беларусь в прогрессировании своих медицинских знаний. Я очень удивлен тем высоким уровнем, которым здесь обладают хирурги. И я надеюсь, что тенденция сохранится. Все так же будет прогрессировать и улучшаться.