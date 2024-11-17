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Как собрать команду мечты? Совет от главреда «Беларусь сегодня»

17 ноября 2024 07:23
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Дмитрий Жук.

Как собрать команду мечты? Совет от главреда «Беларусь сегодня»-2

Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:
Это же не подбор краски на автомобиль, когда должно совпадать два оттенка, чтобы не отличалось от остального кузова.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что такое подбор кадров? Это чтобы команда была сплоченная, чтобы были профессионалы, но и немаловажно, когда хорошие люди, без камня за пазухой. В моем понимании.

Дмитрий Жук:
Хорошие, без камня за пазухой, наверное, я бы поставил на первое. Это люди, которые способны работать в команде на общие результаты, а не только на свой личный. Хотя многие из них очень крутые профессионалы, представляют из себя личности как в жизни, так и в профессии. Тот же Андрей Николаевич Муковозчик. Личность, которая на вашем канале ведет программу, уже две. Чтобы был результат, особенно в нашем с вами деле, в медийном, в идеологии, нужна убежденность людей в том, что они делают. Если они не будут убеждены в правоте своей, им никто не поверит.

Как собрать команду мечты? Совет от главреда «Беларусь сегодня»-4

Александр Осенко:
Как вы в человеке чувствуете, убежден он или не убежден?

Дмитрий Жук:
Иногда ошибаемся. Помните, Александр Григорьевич сказал, что патриота может воспитать только патриот. Я об этом.

Подробности в видео.

# Интервью # Александр Осенко # Дмитрий Жук

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