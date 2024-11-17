Газета или интернет? Оригинальный ответ от Дмитрия Жука

Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Знаете, когда людям кажется, что они сейчас создадут и изобретут что-то сверхновое, то в большинстве своем сверхновое создать получается у единиц. Называют этих людей гениями. А все остальные просто плохо учили матчасть и забыли, что было до них. Вначале было слово, это для меня главное. А газета, радио, телевидение, социальные сети и прочие вещи – это всего лишь способы доставки этого слова до аудитории. Сегодня газета – это уже не поставщик информации, новостей. Газета – это осмысление, прогнозирование.

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