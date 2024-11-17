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Газета или интернет? Оригинальный ответ от Дмитрия Жука

17 ноября 2024 07:31
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Дмитрий Жук.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Газета или цифра? Чему отдаете предпочтение?

Газета или интернет? Оригинальный ответ от Дмитрия Жука-2

Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:
Знаете, когда людям кажется, что они сейчас создадут и изобретут что-то сверхновое, то в большинстве своем сверхновое создать получается у единиц. Называют этих людей гениями. А все остальные просто плохо учили матчасть и забыли, что было до них. Вначале было слово, это для меня главное. А газета, радио, телевидение, социальные сети и прочие вещи – это всего лишь способы доставки этого слова до аудитории. Сегодня газета – это уже не поставщик информации, новостей. Газета – это осмысление, прогнозирование.

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# Интервью # Александр Осенко # Дмитрий Жук

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