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Лукашенко поздравил аграриев Беларуси с профессиональным праздником

17 ноября 2024 07:35
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Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике, это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил аграриев Беларуси с профессиональным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши труженики сельской нивы в этом году вырастили и собрали хороший урожай: более 10 миллионов тонн зерна с учетом кукурузы и рапса, около 5 миллионов тонн сахарной свеклы. Аграрии обеспечивают качественными и вкусными продуктами собственное население, продолжают наращивать экспорт. 

Убежден, что благодаря трудолюбию и упорству будут достойно выполнены масштабные задачи, стоящие перед АПК страны. Выражаю слова признательности ветеранам отрасли и всем сельчанам за профессионализм и ответственность, искреннюю любовь к родной земле, стремление сохранять и приумножать лучшие национальные аграрные традиции. 

# Сельское хозяйство # Александр Лукашенко

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