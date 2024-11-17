Лукашенко поздравил аграриев Беларуси с профессиональным праздником

Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике, это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши труженики сельской нивы в этом году вырастили и собрали хороший урожай: более 10 миллионов тонн зерна с учетом кукурузы и рапса, около 5 миллионов тонн сахарной свеклы. Аграрии обеспечивают качественными и вкусными продуктами собственное население, продолжают наращивать экспорт.

Убежден, что благодаря трудолюбию и упорству будут достойно выполнены масштабные задачи, стоящие перед АПК страны. Выражаю слова признательности ветеранам отрасли и всем сельчанам за профессионализм и ответственность, искреннюю любовь к родной земле, стремление сохранять и приумножать лучшие национальные аграрные традиции.