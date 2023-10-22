«Сорта высокопродуктивные». В Гродно отметили отличную урожайность белорусских яблок

Новости Беларуси. В Гродненском зональном институте растениеводства урожай белорусских сортов яблок доходит до 50 тонн с гектара. Ученые особенно отмечают новый топовый отечественный сорт «Сябрына», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отличается высокой урожайностью, погодоустойчивостью, а нарядные, сочные плоды хорошо хранятся всю зиму. Качественно показали себя и другие гибриды белорусской селекции, которые не уступают, а по некоторым позициям превосходят зарубежные аналоги, ведь выведены специально для нашей климатической зоны. Всего у института в работе свыше полусотни яблоневых сортов, 15 из них выращивают в собственных садах. Сейчас на сборе плодов работают три бригады. Местные жители даже берут отпуска на основных работах, чтобы помочь институту с уборкой.

Яблоко не надо жать, от себя немножко вверх приподнимаем, так, чтобы яблоко не падало. Если яблоко не рвется, немножко на плодоножку пальчиком нажимаем, и оно отходит.

Инна Синкевич, заведующая отделом садоводства Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси:

Сорта высокопродуктивные, поэтому они дали хорошую урожайность. И необходимо отметить то, что у нас еще проведена хорошая защита, поэтому яблоки получились чистые, высококачественные, окрашенные. Урожай порадовал. На данный момент у нас собрано уже и заложено на хранение 1100 тонн яблок.