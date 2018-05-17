Сороковой день после Пасхи: православные празднуют Вознесение Господне

Новости Беларуси. 17 мая – последний день в году, когда православные могут поприветствовать друг друга словами «Христос воскрес», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сороковой день после Пасхи отмечается Вознесение Господне. Один из главных христианских праздников установлен в память о последнем дне земного служения Иисуса Христа. Во всех церквях проходят торжественные службы. По традиции священники облачены в белые одежды – символ светлой жизни.