Сомнительный сюрприз: в одной из районных организаций детям-инвалидам выдали подарки с испорченным сроком годности

Новости Беларуси. Новый год прошел, а осадок остался. Дети-инвалиды – подопечные одной из районных организаций помощи таким ребятам – получили подарки с истекшим сроком годности.

Как выяснилось, автор столь щедрого поступка – один из спонсоров.

Игрушки, конструктор и книги. Юля, будто ребенок, радуется ярким презентам. Новый год – это подарки. Подарки – это непременно сюрприз. Вот только последний оказался далек от приятного.

На диване – набор «с душком». Такой выдала районная организация помощи детям-инвалидам.

Людмила Максимович:

От кремов и до лекарств все это просрочено. Просрочено по году, по полтора просроченные даты.

Из непросроченного разве что конфеты и солнцезащитный крем.

Все стальное – вышло не только из сроков годности, но и из рамок понимания.

Светлана Дембицкая:

Ну как я могу эту настойку внутрь давать? Или вот это я открыла, оно вонючее все. Что они нам дали? Мне уже почти 70 лет, я целую ночь не спала от обиды, от обиды глотала слезы.

Отправляемся туда, где собственно и выдавали презенты с подпорченной репутацией. «Вещдок», разумеется, берем с собой.

Прямо на пороге встречаемся с председателем местной организации помощи.

Выясняется, просроченные подарки Татьяну Анатольевну не смущают.

Татьяна Токарева, председатель районной организации ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»:

Мы в своей ассоциации предупредили, что некоторые вещи с почти истёкшим сроком реализации. Люди сказали: «Нам всё ровно». И я их взяла.

Правда, о меценате, который стоит за такой «щедрой» помощью, председатель нам так и не скажет.

Татьяна Токарева:

Нам дали спонсоры. Какая разница?

И каждый мог остаться при своей правде, но мы отправляемся в главный офис объединения.

Работа со спонсорами у каждой первичной организации ведется автономно.

Анна Лапчик, координатор по работе с регионами ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»:

Как исполнительное бюро, головной корпус, мы не одобряем такую ситуацию. Это, конечно, ненормально, когда просроченные продукты или какие-то средства, витамины попадают в семьи и вопрос этики того спонсора, который эту помощь оказывал.

С одной стороны – помощь, с другой – неприятный осадок.

Благо, что Юля о таком сюрпризе не узнала. А вот Людмила Витальевна все еще надеется получить ответ. Возможно, в компетентных органах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.