Настоящая зимняя погода пришла в Беларусь: какие последствия оставил снегопад в регионах страны?

Новости Беларуси. Полярный циклон Аксель принес 4 января в Беларусь по-настоящему январскую погоду. Практически на все регионы страны обрушились сильные снегопады.

Заметно похолодало, а к выходным температура опустится местами и ниже 20-градусной отметки.

Ну и конечно ситуация на дорогах – на борьбу со стихией вышли практически все коммунальные службы. Январь традиционно белорусам подарки преподносит. В этот раз накрыл пеленою белою и окатил шквалистым ветром. С самого утра в столице у общественного транспорта явные проблемы возникают. Задерживаются автобусы и троллейбусы минут по 16, а то и более. Из-за ограниченной видимости на заслеженных дорогах скользко.

Отсюда и ДТП.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Соблюдать именно безопастную скорость, быть остарожными и внимательными, подьезжая к пешеходному переходу, потому что тормозной путь в таких условия возрастает в несколько раз, не делать резких манёвров, не давить на педаль газа.

Дворники включаются в работу ударно.

На помощь приходят и простые белорусы.

Подснежники постепенно оттаивают, а вдоль дорожек пешеходных растут сугробы.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» :

У нас работает больше 4 тысяч человек, больше 100 едениц техники. Там, где возможно, техника въезжает, расчищаются въезды, сквозные проезды. Сегодня была отмечена работа в Лененском, Советском районах.

Весь автопарк спецтехники выводится на улицы. А это более 400 снегоуборочных машин. Сначала артерии центральные, затем окраины городские оживают. И метелям предстоящим бой дать готовы.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по текущему содержанию ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

У нас есть заключённые договора с разными предприятиями, ну а в основном справляемся своей техникой пока.

Ударил циклон и по юго-западу Беларуси. Здесь выдался первый за всю зиму по-настоящему снежный денек. Основная часть осадков выпала глубокой ночью. На расчистку пришлось привлекать дополнительную спецтехнику.

Виктор Галуц, водитель снегоуборочной машины:

В час ночи выехали убирать город. Увидели фронт работы, сколько снега выпало. Убираем потихонечку, чистим.

Рано утром в помощь коммунальщикам лопаты в руки взяли и обычные горожане. Рядом со своим рабочим местом Виктор трудится вот уже несколько часов. И шутит: иначе замерзнуть можно.

Виктор Кондратюк, житель Бреста:

Как только снег пошел, я уже был на работе. Убирал снег, чтобы народу было приятно ходить. Чисто и аккуратно.

В Могилеве с небольшими перерывами снег сыпет почти сутки. Ситуация на дорогах усложнилась. На проезжей части - каша из снега и песка. А многие горожане, не дождавшись транспорта общественного, пересели на такси.

А в Гомеле ГАИ ввела план «Погода»: для обеспечения безопасности вывели на дороги 200 сотрудников и почти 80 служебных машин.

Дорожные и коммунальные службы израсходовали почти две с половиной тонны соли и песка.

Максим Слиж, СТВ:

Для взрослых снегопад – проблема, а для детей – зимняя забава. Здесь и снеговики, и замки, и санки, и снежки. Но если от белого комка укрыться можно, то от мощного циклона, разве только спрятаться за семью замками.

Уже 5 января синоптики прогнозируют резкое падение температуры. А в ночь рождественскую и вовсе до минус 27.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

В дальнейшем нас ждёт также довольно-таки резкое усиление морозов. Самые морозы у нас ожидаются 7 и 8 января. Ветер ожидается у нас северной четверти, который будет усиливать ощущение холода

При таких условиях погодных стоит помнить о том, что не только дорога может опасной быть. Чуть зазевался – переохладился или обморожение получил. А в столь низкий температурный порог – особое внимание детям.

Людмила Жилевич, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Они больше всего склонны к тому, чтобы не соблюдать все рекомендации родителей, и они, конечно, стараются и снять варежки, и одеться не так тепло, и в промокшей обуви бегать.

Все службы страны ответят оранжевому уровню опасности работой в усиленном режиме. Но забывать не стоит, что стопроцентной страховки от экстренной ситуации нет. И если вас вдруг попросят о помощи, не проходите мимо, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.