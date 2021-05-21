Вас легко вывести из себя? Ирина Костевич отвечает на неожиданные вопросы

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, ответила на несколько неожиданных вопросов. Ольга Коршун, ведущая:

Какое качество вы больше всего цените в людях?

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:

Порядочность. Ольга Коршун:

Вас легко вывести из себя? Ирина Костевич:

В зависимости от ситуации. Ольга Коршун:

Вы легко расстаетесь с деньгами?

Ирина Костевич:

Наверное, да. Ольга Коршун:

Классика или современность? Ирина Костевич:

И классика, и современность. Ольга Коршун:

Самая большая сумма, которую вы потратили за один раз? Ирина Костевич:

Сходу и не вспомню.

Ольга Коршун:

Чего вы никогда не простите? Ирина Костевич:

Прощать надо всегда. Ольга Коршун:

Сколько часов в день вы спите? Ирина Костевич:

6-7 часов. Ольга Коршун:

Вы верующий человек? Ирина Костевич:

Да.