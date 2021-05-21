Вас легко вывести из себя? Ирина Костевич отвечает на неожиданные вопросы

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, ответила на несколько неожиданных вопросов.
Ольга Коршун, ведущая:
Какое качество вы больше всего цените в людях?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, ответила на несколько неожиданных вопросов.
Ольга Коршун, ведущая:
Какое качество вы больше всего цените в людях?
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
Порядочность.
Ольга Коршун:
Вас легко вывести из себя?
Ирина Костевич:
В зависимости от ситуации.
Ольга Коршун:
Вы легко расстаетесь с деньгами?
Ирина Костевич:
Наверное, да.
Ольга Коршун:
Классика или современность?
Ирина Костевич:
И классика, и современность.
Ольга Коршун:
Самая большая сумма, которую вы потратили за один раз?
Ирина Костевич:
Сходу и не вспомню.
Ольга Коршун:
Чего вы никогда не простите?
Ирина Костевич:
Прощать надо всегда.
Ольга Коршун:
Сколько часов в день вы спите?
Ирина Костевич:
6-7 часов.
Ольга Коршун:
Вы верующий человек?
Ирина Костевич:
Да.
Ольга Коршун:
В СМИ когда-нибудь сплетничали о вас?
Ирина Костевич:
Наверное, да.
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