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Вас легко вывести из себя? Ирина Костевич отвечает на неожиданные вопросы

21 мая 2021 05:58
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, ответила на несколько неожиданных вопросов.

Ольга Коршун, ведущая:
Какое качество вы больше всего цените в людях?

Вас легко вывести из себя? Ирина Костевич отвечает на неожиданные вопросы-1

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
Порядочность.

Ольга Коршун:
Вас легко вывести из себя?

Ирина Костевич:
В зависимости от ситуации.

Ольга Коршун:
Вы легко расстаетесь с деньгами?

Вас легко вывести из себя? Ирина Костевич отвечает на неожиданные вопросы-4

Ирина Костевич:
Наверное, да.

Ольга Коршун:
Классика или современность?

Ирина Костевич:
И классика, и современность.

Ольга Коршун:
Самая большая сумма, которую вы потратили за один раз?

Ирина Костевич:
Сходу и не вспомню.

Вас легко вывести из себя? Ирина Костевич отвечает на неожиданные вопросы-7

Ольга Коршун:
Чего вы никогда не простите?

Ирина Костевич:
Прощать надо всегда.

Ольга Коршун:
Сколько часов в день вы спите?

Ирина Костевич:
6-7 часов.

Ольга Коршун:
Вы верующий человек?

Ирина Костевич:
Да.

Вас легко вывести из себя? Ирина Костевич отвечает на неожиданные вопросы-10

Ольга Коршун:
В СМИ когда-нибудь сплетничали о вас?

Ирина Костевич:
Наверное, да.

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# Брак и семья # общество # Ирина Костевич # Ольга Коршун # Фотофакт

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