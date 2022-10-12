Солистка балета Татьяна Уласень: семья мне очень помогает, особенно дети. Я вообще очень счастливый человек

Новости Беларуси. Артисты Большого театра Беларуси отправились на гастроли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сначала – в Таиланд, на Международный фестиваль танца и музыки. В Бангкоке они представят на главной сцене культурного центра четыре спектакля. А уже в конце октября в московском Большом театре балетная труппа покажет легендарный балет Чайковского «Щелкунчик» в постановке Валентина Елизарьева.

Кстати, на этот спектакль билеты уже раскуплены. Накануне большого турне солистка Татьяна Уласень в преддверии праздника Дня матери рассказала нашим корреспондентам о профессии и семье.