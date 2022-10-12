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Солистка балета Татьяна Уласень: семья мне очень помогает, особенно дети. Я вообще очень счастливый человек

12 октября 2022 20:50
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Новости Беларуси. Артисты Большого театра Беларуси отправились на гастроли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сначала – в Таиланд, на Международный фестиваль танца и музыки. В Бангкоке они представят на главной сцене культурного центра четыре спектакля. А уже в конце октября в московском Большом театре балетная труппа покажет легендарный балет Чайковского «Щелкунчик» в постановке Валентина Елизарьева.

Кстати, на этот спектакль билеты уже раскуплены. Накануне большого турне солистка Татьяна Уласень в преддверии праздника Дня матери рассказала нашим корреспондентам о профессии и семье.

Солистка балета Татьяна Уласень: семья мне очень помогает, особенно дети. Я вообще очень счастливый человек-1

Татьяна Уласень, солистка балета Большого театра Беларуси:
Семья мне очень помогает. Особенно дети мне помогают справиться с какими-то ситуациями в работе, потому что они отвлекают. Это счастье, это радость, это то, в чем я реализовала себя как женщина. А в профессии я реализовала себя как артистка. Я считаю, что я вообще очень счастливый человек, мне очень повезло в жизни.

Солистка балета Татьяна Уласень: семья мне очень помогает, особенно дети. Я вообще очень счастливый человек-4

Репортаж о белорусских мамах, которые успешны в профессии и семье, смотрите на нашем телеканале в воскресенье, 16 октября, в итоговой программе «Неделя».

# Большой театр оперы и балета в Минске # общество # Татьяна Уласень # Фотофакт

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