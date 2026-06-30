В Беларуси ввели административную ответственность для сотовых операторов за плохую связь

Мобильные мертвые зоны, медленная загрузка данных и игнорирование претензий пользователей со стороны провайдеров вынудили государство пойти на жесткие меры. В Беларуси введена прямая ответственность для сотовых операторов за плохую связь. За невыполнение нормативов по качеству и покрытию сети им грозит штраф до тысячи базовых величин – это 45 тысяч рублей за каждый подтвержденный факт сбоя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По новым правилам, скорость интернета в Минске и областных центрах не должна опускаться ниже 60 мегабит в секунду, а в районных – не меньше 25. Специалисты Госинспекции по электросвязи будут отслеживать показатели не только в столице, областных и районных городах. В зону контроля попадают все автомобильные и железные дороги, а также небольшие деревни, где проживают от 25 человек. Вся информация будет аккумулироваться в системе «ХВАЛЯ», которая доступна и операторам для планирования мероприятий по устранению недостатков.

Андрей Отрощенков, начальник управления радиочастотных присвоений ГП «БелГИЭ»: Она состоит из современных измерительных комплексов, то есть это условно набор тестовых терминалов с программным обеспечением, которые позволяют оценить качество услуг сотовой связи, то есть они собирают около 24 параметров качества и передают в базу данных.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Установили конкретные требования по качеству, определили методику их измерений и предусмотрели определенную ответственность операторов, то есть тем самым тоже стимулируем их на повышение качества оказания услуг. С решением главы государства есть обязательное требование, согласно которому операторы обязаны реинвестировать в свое развитие не менее 20% от чистой прибыли.

После установления нарушения, специалисты Госинспекции по электросвязи направят материалы в суд, который и примет решение о привлечении к ответственности и размере штрафа для оператора. Напомним, сейчас ведутся работы по обеспечению 99% жителей нашей страны связью 4G, а к 2034 году – 5G. В Беларуси развернулась масштабная технологическая стройка. Количество базовых станций LTE по всей территории страны уже превысило 8 тысяч.