Сократить школьную программу на треть, или Зачем нужна школа?

Новости Беларуси. На неделе министр образования предложил сократить школьную программу на треть. Михаил Журавков считает, что груз знаний, который тащат за плечами дети, стал слишком велик. За последние десятилетия учебники наполнились лишними параграфами и сложной терминологией – нужно оставить только самое необходимое.

Соня тоже мала (ей пять лет), но она уже читает, как дети во втором классе, и знает, что скрипку правильно называть «виолино». Успехи девочки – заслуга ее бабушки – известного учителя математики.

Этот педагог может любому человеку разложить по полочкам учебник геометрии за 16 часов и даже помочь поступить в мединститут в 12 лет. Этому пример ее ученик – вундеркинд Тимур Сушко, который стал знаменитостью в Беларуси. Таких успехов могут достичь многие дети. Только для этого нужно по-другому учить.

Людмила Шабашова, руководитель центра ускоренного образования:

То, что в школе проходят за год, можно пройти за месяц - за два. Здесь стоит задача количество уроков нужно уменьшить на 50 процентов, но программу увеличить на 50 процентов.

Людмила Шабашова обучение внучки взяла под личный контроль. Так это сделал и педагог-психолог Кирилл Будкевич. В школу своих троих детей он не поведет – всему научит сам.

Леше 7 лет и он разбирается в японских иероглифах лучше, чем в русском алфавите. Читать еще не умеет. Ребенку военные стратегии на шахматном поле интереснее алфавита.

Кирилл Будкевич, педагог-психолог:

Чтобы он писал не ради меня или ради бабушки и дедушки, а читал, потому что ему хочется. Я жду его искреннего желания, и тогда уже будем переходить к более серьезному обучению.

Самый лучший учитель для ребенка – это его родитель. Так считает Кирилл Будкевич и создал в Минске движение сторонников альтернативного обучения на дому.

Кирилл Будкевич:

Я всегда задаю шикарнейший вопрос, на который мне никто не может ответить. Вот вы планируете отдавать ребенка в школу для чего. Чему должна научить ребенка школа? Школа должна научить ребенка читать, писать и считать. Только три этих момента. Всему остальному ребенок учится сам.

Если Леша будет обучаться с папой дома, а Соня с бабушкой заканчивать экстерном классы в лицее при консерватории, то большинство детей будут учиться по стандартной программе в школе.

Какая же она – идеальная школа? И что нужно сделать, что она стала таковой? На неделе министр образования озвучил свою формулу. Вот коротко о том, что он предлагает: ввести профильное обучение в 8 ,9, 10 и 11 классах, сократить на треть объем школьной программы, разработать базовый учебник нового поколения и разгрузить учителей от бумажной рутины. Больше это похоже на пример с вычитанием и сложением. Но какой ответ будет у этой задачки, пока вопрос.

За последние десятилетия школьная программа менялась. Усложнение началось в 90-х и продолжается до сих пор.

Олег Жук, директор школы № 26 г. Минска:

Трудно себе представить факультативы для учащихся 3 классов в конце 80-х годов, на которых дети знакомились с экономическими знаниями. Сегодня это действительно есть. Современная жизнь внесла и в этом плане определенные коррективы.

А вот эти люди – заслуженные учителя, профессора, ученые Национального института образования – и разрабатывают школьные программы. Говорят, что облегченные варианты уже действуют с начала учебного года в первых, пятых и десятых классах. В рамках каждого предмета ушла сложная терминология, информация стала более компактная и доступная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Василий Русецкий, начальник научно-исследовательского центра Национального института образования, доктор педагогических наук, доцент:

Ребенок в школе учится одному, а, когда он выходит в жизнь, эти знания трудно применить на практике. В связи с этим наша вторая задача – придание практико-ориентированного содержания образования.

Школьная программа станет на треть легче, но будет более профилированной, – говорит министр образования. Начиная со школьной скамьи, будущие экономисты будут учить больше экономику, а историки – историю. Средняя школа должна стать профессиональной ступенькой к колледжу, вузу и, значит, к профессии.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Мы идем к непрерывному профессиональному образованию, где каждый человек четко определить, что бы ему хотелось и чем заниматься. Он обучается тем навыкам, которые ему необходимы. А дальше, если у него будет желание, то он сможет в любой момент продолжить образование для того, чтобы пополнить свой багаж знаний.

Кто-то ждал больших перемен в школе, а кто-то, наоборот, устал от постоянных экспериментов в системе образования. Всегда найдутся противники и сторонники: те, кто считает, что можно жить без школы вовсе или нужно увеличить в ней объем знаний. Но кто бы что ни говорил, в школе эти перемены уже наступили, и учителя, дети и их родители их сильно не заметят – пройдут они поэтапно.