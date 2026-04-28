Сохранить память об общей трагедии – в Казани проходит концерт-реквием «Каждый третий»

Память, которая объединяет народы без границ и расстояний. В Казани сегодня, 28 апреля, звучит концерт-реквием «Каждый третий» – проект, в котором через музыку и слово говорят о судьбе целого поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самом названии трагическая правда: каждый третий житель Беларуси не дожил до Победы. И это не просто цифра – это личная история миллионов семей, боль утрат и сила народа, который выстоял. К участникам концерта обратился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства назвал проект гимном непокоренному народу и напомнил: Великая Отечественная война связала судьбы республик общей историей подвига и памяти.

Беларусь и Татарстан – пример этого единства. В годы войны здесь находили приют эвакуированные, вместе приближали Победу – и на фронте, и в тылу. Президент отметил: «Великая Отечественная война вошла в каждый советский дом, а ваша республика стала домом для тысяч эвакуированных белорусов. Наши предки вместе приближали Победу в тылу, вместе отражали удар фашистской агрессии на поле боя. Мы бережно храним память о сыновьях Татарстана, нашедших последнее пристанище в белорусской земле. Убежден, что концерт-реквием «Каждый третий» найдет отклик в ваших сердцах. Ведь это наша общая история», – говорится в обращении. Как сегодня звучит эта память – в репортаже нашего специального корреспондента в России Ольги Наумовой.

Боль белорусского народа в пронзительных музыкальных образах. Звук метронома как будто отбивает страшные цифры. Мы потеряли каждого третьего, но не забыли спустя десятилетия высокую цену мира. В Минске создали уникальный проект в память о героях и невинных жертвах. И вот впервые эта творческая повесть звучит на сцене Казани.

Беларусь и Казань связаны общей памятью. В Поволжье в период оккупации переехали отечественные заводы. Здесь с фронтовыми сводками выпускали «Советскую Белоруссию». В эвакуации писал свои военные стихи наш классик Янка Купала. И до сих пор в маленькой деревне берегут память о нашем песняре. Местные жители восстановили в доме его личный кабинет.

А вот уроженцы Татарстана в годы Великой Отечественной войны отбивали у оккупантов наши города и села. Так, первые бои в стенах Брестской крепости приняло немало бойцов из далекого края. Последний защитник цитадели – легендарный майор Гаврилов – родом из республики. Эту память здесь берегут. И символично перед показом концерта белорусская сторона передала музею Казани – как реликвию – кирпич из Брестской крепости. Его разместят в основной экспозиции. Имена героев восстанавливают. В 2026 году на территории нашей страны обнаружили могилу бойца из Татарстана – Федора Баталова. Его батальон освобождал города нашей страны от гитлеровцев. За героизм был удостоен первым из земляков звания Героя Советского Союза. Где оборвался путь героя? Ответ нашли спустя 80 лет. Покоится боец под Жлобином, который освобождал вместе с батальоном. Поисковая работа из года в год позволяет открывать больше подробностей о Великой Отечественной Войне.