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Принципы «шанхайского духа» – как ШОС формирует новую архитектуру международных отношений

28 апреля 2026 16:50
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А сейчас к вопросам, которые напрямую определяют баланс сил в Евразии. В Бишкеке 28 апреля прошло совещание министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества – объединения, которое за четверть века из регионального формата выросло в один из ключевых элементов глобальной архитектуры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня ШОС – это не просто площадка для диалога. В ее составе крупнейшие государства Евразии, включая Россию, Китай, Индию, Иран, страны Центральной Азии, а с некоторых пор и Беларусь. Организация объединяет почти половину населения планеты и формирует около четверти мирового ВВП. На фоне нарастающей турбулентности в международных отношениях и фактического демонтажа прежней системы безопасности именно такие структуры становятся точками опоры для нового – многополярного – мироустройства.

Изначально ШОС строилась на принципах так называемого шанхайского духа – равноправия, взаимного уважения и учета интересов каждого. И сегодня эти принципы проходят проверку на прочность – в условиях региональных конфликтов, санкционного давления и роста военной активности в мире. При этом акцент в работе организации остается неизменным: безопасность через сотрудничество, а не через противостояние. И в этой системе Беларусь занимает все более активную позицию.

Став полноправным членом ШОС в 2024 году, Минск не просто присоединился к диалогу, он предлагает конкретные инициативы. Речь идет о развитии механизмов коллективного реагирования на угрозы, углублении взаимодействия между Вооруженными Силами, а также продолжении практики совместных учений. По сути, Беларусь выступает за формирование более гибкой и эффективной модели безопасности – с опорой на диалог и кооперацию.

Принципы «шанхайского духа» – как ШОС формирует новую архитектуру международных отношений-2

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Говоря о развитии оборонной составляющей организации, мы не подразумеваем создание военного блока, милитаризацию и деятельность, направленную против других стран. Рассматриваем расширение военного сотрудничества исключительно как инструмента укрепления доверия, поддержания мира и стабильности в Евразии. Подробнее тут.

Эта позиция во многом отражает общий подход стран-участниц: укрепление безопасности не через создание противоборствующих блоков, а через выстраивание доверия и согласованных действий.

Фактически речь идет о попытке создать новую архитектуру международных отношений. Показательно и то, что на полях совещания обсуждаются и конкретные направления двухстороннего сотрудничества между странами ШОС.

Так, в Бишкеке состоялась встреча министра обороны Беларуси с главой военного ведомства Индии. Стороны подтвердили конструктивный характер отношений и наметили шаги по их углублению. Белорусские военнослужащие проходят обучение в Индии – в 2025 году подготовку прошли 10 специалистов, и индийская сторона готова расширять эту практику. В фокусе прикладное взаимодействие, обмен опытом и подготовка кадров.

# Шанхайская организация сотрудничества # Виктор Хренин

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