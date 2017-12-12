Архитектурный хакатон и судьба Пищаловского замка: какие проекты представили жители Минска

Пищаловский замок расположен в центре Минска. О будущем этого исторического объекта говорили в программе «Большой город» организаторы архитектурного хакатона. В планах переселить «постояльцев» тюрьмы, а здание отдать городу. Свои идеи и проекты представили несколько команд. Антон Сидоров, руководитель дизайн-агентства, графический и веб-дизайнер:

Формат хакатона пришел из IT-отрасли. Там это изначально предполагалось как марафон программирования. Разработчики собирались на сутки или на неделю и создавали какие-то проекты. Сейчас этот формат немного трансформировался, и люди приходят со своими идеями. У них есть 48 часов без перерыва, чтобы из идеи сделать рабочий прототип. Мы такой формат переняли и решили сделать хакатон на тему архитектуры. Для архитектурной отрасли этот формат немного непривычен. Но он может жить в этой сфере. Почему был выбран именно Пищаловский замок в качестве объекта хакатона? Илья Колчанов, руководитель студенческих проектов «Лаборатория дизайн-мышления»:

Как раз, потому что этот объект резонансный. Возможно, если бы мы это сделали с чем-то другим, мы бы не привлекли столько участников, столько менторов, мы бы не нашли партнеров. Это участие обычных горожан в проектировании пространства. Под идеи нашлись архитекторы, дизайнеры, культурологи, историки и сделали маленький прототип, проект. И этот проект можно уже дальше развивать.

Полина Реут, продюсер благотворительного проекта:

По сути, мы не требовали от участников очень продуманный с точки зрения архитектуры проект, потому что это невозможно за два дня. Но действительно было очень много работы. Ребята не спали всю ночь. С участниками работали менторы.



Как было объявлено о проведении хакатона, и кто откликнулся на идею?

Полина Реут:

Мы использовали социальные сети, в СМИ были новости. И нам начали сыпаться заявки. Около 80 штук было. Илья Колчанов:

В основном это архитекторы, студенты или недавно закончившие образование. В команде, которая победила, был историк, который на презентации сумел сильно защитить саму идею. В команде, которая заняла второе место, был проект-менеджер из IT-компании. То есть уже достаточно взрослый мужчина, который пришел, потратил свое время в выходной день. Нужно понимать, что их никто не заставлял, они пришли по собственному зову души. Был ли конкурс на участие в хакатоне, или принимали всех желающих?

Илья Колчанов:

Мы принимали всех, но лишние сами «отвалились». В пятницу вечером мы дали микрофон всем. Это естественный отбор. Если идея нравилась – они уже сами объединялись в команду. До конца дожило четыре проекта и 20-25 участников.

Какие отзывы вы получали при проведении хакатона?

Полина Реут:

Было много негативных отзывов. Пищаловский замок – это тюрьма. И у людей очень негативная окраска отношения к этому месту. Мол, если это тюрьма, давайте снесем и физически уничтожим. Негатив был в первую очередь связан с тем, что мы хотим что-то делать. Но проще сидеть и комментировать, чем приходить и предлагать свои идеи. Илья Колчанов:

Мы организаторы. Мы даем площадку – приди и выскажи свое предложение. Известно, что в архитектурном хакатоне участвовал Георгий Заборский. Кто еще оценивал работу команд, определял лучший проект? Полина Реут: У нас собралась блестящая команда менторов. Всех благодарим, что собрали белорусских архитекторов и проектировщиков. Если говорить по фамилиям, то это заместитель директора завода «Луч», Иван Кравцов. Это Евгений Дайнеко. Илья Колчанов:

У нас были практически все крупные архитектурные бюро Минска. Андрей Коровянский, который занимался реконструкцией ВДНХ в Москве, он ландшафтный дизайнер, была глава программы «Культура и креативность» Алина Деревянко. То есть мы использовали разноплановых менторов. И менторы в конце методом голосования определили победителя. Полина Реут:

Четвертое место заняла команда «Параграф». Ребята сделали схему и рассказали, что находится в районе 5 километров от замка. Илья Колчанов:

Их основная задумка была сделать зеленый коридор, чтобы замок гармонично вплетался в городскую среду. Смысл: замок был тюрьмой, а теперь он открыт для всех, его можно посмотреть. Участники решили почти полностью сохранить аутентичный интерьер и ничего не менять внутри. За 6,5 лет и 7 млн долларов они хотят окупить инвестиции. Но, как сказали, менторы, это нереально. Этот проект немного утопичен.



Полина Реут:

Команда «Капибара» зонировала территорию, прилегающую к замку, на парковку, выставочную и зеленую зоны. Ментор Георгий Заборский сразу раскритиковал идею парковки в центре города. Их основная идея – сделать центр развития. Предложили открытые пространства, потому что с «Володарки» открывается очень красивый вид на Немигу, на центр города. Они сохранили стены, кирпич.

Мне кажется, это хорошая идея, потому что мы не штукатурим и не убираем эту память.



Илья Колчанов:

Между первым и вторым местом развернулась борьба. В своих рендерах они решили использовать много стекла. Основная идея – новое здание, которое будет построено полностью из стекла. Башня, которая была разрушена, будет частично восстановлена.





В проекте-победителе сделан анализ, какие здания ценны, а какие можно снести. В итоге у них получился общественно-культурный центр, фокус сместили на входные ворота.

В здании они предложили создать институт, который поможет в реабилитации заключенных.

Похожая идея с восстановлением башни из стекла и достройкой нового здания.

Полина Реут:

Почему этот проект победил: они сместились с детальной проработки на общую концепцию.

Как власти города отнеслись к идее проведения хакатона? Полина Реут:

До того как мы начали работать над хакатоном, у меня было такое представление, что достучаться до чиновников невозможно. На самом деле – все возможно. Просто вы звоните в Министерство архитектуры, в Минкульт и администрацию Московского района и говорите, что хотите записаться на прием. Господин Тонкевич – это заместитель главы Московского района Минска. Он очень хорошо воспринял нашу идею. Но это было не в его компетенции, и он при мне сразу позвонил и назначил встречу с бывшим главным архитектором города. Потом был негативный опыт – главный архитектор резко нам ответил, отказал.

Антон Сидоров:

То есть мнение властей разделилось. Думаю, что причина в подаче проблемы.