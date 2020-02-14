Какие цветы подарить на день святого Валентина? Рассказываем о трендах

Вот и настал самый романтичный день в году! Время свечей и красивых букетов. Сегодня мы расскажем, как удивить свою вторую половинку и вписать историю в семейный фотоальбом. Лавстори начинайте с самого утра. Естественность, аромат кофе и домашняя атмосфера сделают кадры уютными и согреют память. Главное – будьте эмоционально щедрыми для своих любимых. Поцелуи, обнимашки и бой подушками в фокусе!

Марина Паскаль, фотограф:

Особенный класс, если есть моментальные фото на «Полароид» или если вы захотите напечатать эти фотографии и потом их будете смотреть. Если на 14 февраля прекрасная погода снежная, можно с невероятно крутым настроением приехать в любое поле-лес и сделать замечательные фотографии, поиграть в снежки, слепить снеговика. Может быть хаски, катание на санях, сноуборд или лыжи. Очень классно – простые, банальные сочетания в одежде. Например, все цвета жёлтого, бежевого, синего. 14 февраля сказке быть! С рыцарем на коне и волшебной принцессой. Отправляйтесь за город на конную прогулку.

Волна эндорфинов и зарядка мышц обеспечены. Если вы в списке новичков, остановите свой выбор на национальных породах – белорусской упряжной и полесской. Эти миролюбивые лошадки – идеальные спутники для верховой езды.

Алена Мороз, тренер по конному спорту:

Есть исследования, что более крепкими оказываются те пары, которые постоянно пробуют что-то новое в своей жизни. Неважно, это будет верховая прогулка, скалолазанье, главное – не сидеть дома, в кафе, а обязательно пробовать что-то новое. Даже если вы когда-то ездили у дедушки и бабушки в деревне на лошади, не думайте, что всё получится сразу быстро и просто. Обязательно нужно ознакомиться с техникой безопасности , обязательно ношение шлема для верховой езды. Какой Валентинов день без цветов? В этом году он пахнет розами, ранункулюсами, тюльпанами и пионами. Нежные ягодки-веточки добавят признаниям вкуса.

Причём, в тренде корзинки садовника. Как будто только срезали свежий букет или собрали подснежники в лесу.

Анастасия Иваш, флорист:

14 февраля у нас ассоциируется с красным цветом – это классика. Идея с Микки Маусом – это такой западный тренд молодёжный. 14 февраля ассоциируется с весной,нежным цветом, такие романтичные композиции. Кто-то любит атрибуты плюшевости и совсем такой романтики. Этот марьячи объединил десятки столичных сердец. Павел Дубовец, он же Панчо, поёт о любви уже более 5 лет. Исполнял серенады на крыше и в люльке. Мексиканский колорит никого не оставляет равнодушным.