Согласие и примирение – лейтмотив акции. Сотни минчан привели в порядок урочище «Куропаты»

Куда более понятные цели собрали 25 марта сотни минчан в урочище «Куропаты». Согласие и примирение – лейтмотив этой акции. В Куропатах планируется создать мемориал скорби и памяти как символ единения нации. Сегодня под эгидой профсоюзов там провели субботник. С подробностями Илона Волынец.

Наверное, на земле не так много мест, где можно услышать пронзительную тишину. Вот и здесь она какая-то особенная. Массовое захоронение в этом лесу обнаружили в конце 80-х. Но до сих пор ученые так и не могут назвать точное количество жертв. По разным оценкам эта цифра составляет от 7 до 250 тысяч человек.

Белорусы всегда с уважением относились к своей истории. Мы не сносим памятники и не уничтожаем память. Вот и 25 марта в Куропаты съехались те, кто не может оставаться равнодушным к нашему общему прошлому.

У Куропат особый государственный статус: урочище включено в список историко-культурных ценностей. К примеру, эти ребята честно признаются: о Куропатах знали только из интернета. Но лишь сейчас пришло осознание: за каждым крестом – не одна человеческая трагедия.

Минчане:

Иногда дело приносит больше пользы для общества, чем крики, эмоции либо высказывания своих позиций. Нужно всегда делами показывать и доказывать то, что ты хочешь сделать для людей. Это будет самый большой вклад в наше общество, в нашу страну и нашу историю.

С активной жизненной позицией и сделать доброе дело.

Время от времени вокруг этого места возникает ажиотаж. Эксперты сходятся в одном: искусственную политизированность нужно снять.

Павел Якубович, главный редактор учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия»:

Там очень много лежит, покоится людей. И странно было бы, если бы мы продолжали, как это уже у нас имело место, сводить политические счеты. Сейчас пришло время отбросить всякого рода противоречия, противоречивые оценки, и понять, что сегодняшней Беларуси нужен такой мемориал скорби и памяти.

Вокруг крестов спорить аморально. Куда разумнее просто отдать дань уважения, несмотря на национальность, вероисповедание и обстоятельства гибели.

Минчане:

Если кому-то и захочется прийти сюда, люди приходит почтить память. Пусть приходят в мемориал, а не бегают вокруг с флагами и пытаются устроить из этого какое-то политическое шоу. Делать рейтинг на костях и на крестах – это не самая позитивная возможность показать людям, что ты достойный человек.

Вас бацькі водзяць на могілкі? А чаму гэта не такія? Гэта ж такія самыя людзі, беларусы.

О том, что увековечить память жертв нужно, говорят не только ученые. Идею подхватила общественность. В результате место захоронения должно превратиться в народный мемориал. Предложения ждут от всех белорусов. На создание памятника объявили конкурс.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Будем подводить итоги этого конкурса уже через месяц, 25 апреля. Вот это, я считаю, серьезное дело, которое отвечает потребностям сегодняшнего времени. Этот пакутный XX век нуждается в том, чтобы в памяти потомков, мы навсегда внесли табу, нет, слово, чтобы не дай бог это не повторилось в XXI веке.

Идею превратить урочище в знаковое место поддержал и глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Считают, что Сталин там расстреливал, другие говорят, что и фашисты там людей расстреливали. Какая разница, кто там кого расстреливал? Разберутся со временем историки. Не разберутся, надо сделать главное – увековечить этих людей, которые безвинно убиенные, которые погибли. Поручил создать аккуратный, негигантский, не Брестскую крепость – аккуратный мемориал.

Благоустройство могил, мемориальных комплексов, да и вообще городских улиц – это уже традиция. С первым весенним теплом активисты каждый год наводят чистоту в разных уголках страны. Так, 25 марта во многих районах столицы минчане приводили в порядок собственные дворы, парки и скверы.

Минчане:

Решили эту субботу провести за благоустройством территории. Это и общежитие Академии управления, и корпус. И несмотря на такую достаточно холодную погоду, мы согреваемся, приводя в порядок то место, где мы живем.

А тем временем в Куропаты вновь возвращается привычная тишина. Силами неравнодушных белорусов здесь очистили несколько гектаров пропитанной кровью земли, которая все помнит.