Трудоустройство в Беларуси. Как и почему инициативные люди никогда не остаются без работы

Безопасность – это фундамент жизни общества, на котором можно выстраивать экономические стены, социальные, культурные, и политическая крыша – сверху. Мир и спокойствие позволяют думать о доходах, о здоровье, которое никакими доходами не компенсируешь, о семье, образовании, о любимой работе. Иногда – просто о работе. Так тоже бывает. В трудные экономические времена возрастает ценность рабочего места. Люди по-разному устроены: одни самостоятельно находят себе применение, иным нужна помощь, и государство не устраняется от этого – все-таки не в диком капитализме живем. Анастасия Бенедисюк погрузилась в разные истории.

Он был главным экономистом на нефтяном предприятии, но «черным золотом» ему стала глина.

Иван Ковалев, директор завода по производству сувенирной продукции:

В центре занятости предложили чем-то заняться таким. Немножко помощь оказали.

Она решила, что работать на дядю не для нее. История рядового психолога или бизнесмен в юбке.

Катериан Коврова, психолог, руководитель семейного центра:

У меня не было страха, что у меня это может не получиться.

Всем помогут. Всех устроят. Работа исполкомов – работа сообща.

Олег Буевич, и. о. председателя Новополоцкого городского Совета депутатов, заместитель председателя Новополоцкого горисполкома:

Возможность трудоустройства, я всегда говорю, в городе есть. Для тех, кто хочет работать.

И пример реальной помощи.

Виктория Подгорнова, администратор в гостиничном комплексе:

Все произошло буквально сразу. Мне очень повезло. Работа, которая мне нравится.

Иван Ковалев, директор завода по производству сувенирной продукции:

Здесь у нас художественный участок. Здесь создаются самые красивые изделия. До этого была какая-то национальная сувенирная продукция, сейчас – копилки.

Для самого же Ивана Ивановича копилка уже давно не дань моде и даже не веяние времени. Цену рублю некогда успешный экономист на нефтяном предприятии знает, более того свое золото сегодня не граммами измеряет, а тоннами измельченных горных пород.

Уволиться с прибыльного предприятия он решил сам – зов крови. Вернулся на малую родину, стал на биржу труда. А там разве что руками и разводили, дескать, вакансий специалисту с такими знаниями нет. Руководство района нашло решение. Туристическому месту (рядом – Мирский замок) была необходима сувенирная мастерская. В рабочих руках и дело спорится. С финансовой помощью уже облисполкома экономист Ковалев и открыл завод.

Иван Ковалев, директор завода по производству сувенирной продукции:

Самое сложное было построить участок для массозаготовки глины, то есть начать самим заготавливать, перерабатывать, доводить до кондиции, чтобы глина наша была одной из лучших в республике.

Переучиться, когда есть желание, что может быть проще, – уверен Иван Иванович. Сегодня объемы продукции этого совсем небольшого по площади завода впечатляют: многие туристические объекты страны, универмаги.

Иван Ковалев, директор завода по производству сувенирной продукции:

Начинали мы производство с 15 человек, сегодня у нас около 40 человек, даже немного больше. Прибыли к нам сейчас молодые специалисты на работу.

Отдел кадров. Выпускники столичного колледжа – двери для них здесь всегда открыты. Опыт работы не требуют, руку и набить можно. Ведь, по сути, каждый молодой специалист, что та глина: и лепить можно, и на вес все того же золота по итогу.

А это уже столица. Минский завод шестерен. После диплома технического университета Эдвард решил служить, но в армию взяли только в резерв – здоровье. Работу парень искал долго, ведь впереди еще сборы: летом и зимой. Нюанс, который на этом предприятии не перевесил способности самого специалиста.

Эдвард Селевич, инженер управления материально-технического снабжения Минского завода шестерен:

Я хотел найти место – я нашел. Зарплаты для начала хватает. Я подписал договор, пока что здесь планирую дальше оставаться, может, куда-нибудь выше махну здесь же.

И перспективы продвижения по карьерной лестнице на предприятии действительно есть. Причем особо трудолюбивые в этом деле порой предпочитают лифт. Пример у инженера напротив. Четыре года работы – четыре повышения.

Олег Добровольский, начальник управления материально-технического снабжения Минского завода шестерен:

Данным молодым человеком, мы взяли его месяц назад, я доволен, работу он выполняет на 110%. До появления молодого человека я рассмотрел, наверное, еще 5 кандидатур. Приходят люди без особого желания работать.

Депутат Буевич из Новополоцка вторит: дескать, только устраиваясь на работу, как минимум глупо рассчитывать на миллионы. Олег Геннадьевич – он же зампред горисполкома и он же председатель комиссии по освобождению от уплаты сбора. 150 обращений поступило на его рассмотрение, большинству вернут деньги. Многим помогут устроиться, многим уже помогли.

Олег Буевич, и. о. председателя Новополоцкого городского Совета депутатов, заместитель председателя Новополоцкого горисполкома:

Ко мне обратились два молодых человека. Пошли навстречу наши предпроиятьия, в частности автопарк № 6, куда оба этих парня устроены слесарями. Да, по крайней мере пока второй разряд, учениками. Пройдет месяц, второй, третий – повысят разряд и люди будут при работе в хорошем сплоченном коллективе.

Сегодня в «нефтеграде» свободны 400 вакансий – это на 600 соискателей. Просят трудоустроиться на приемах и прямых телефонных линиях 5-8 человек. Больница, спецавтобаза, водоканал. И в образовании тоже работают депутаты, а потому нередко свой штат и они пополняют сразу на приеме.

Филолог Виктория Подгорнова год не могла найти работу, стояла на бирже. Закончила курсы администратора. С 1 февраля в трудовой книжке женщины появилась долгожданная запись. Фактически ее место секретаря в гостиничном комплексе пустовало два дня.

Виктория Подгорнова, администратор в гостиничном комплексе:

Сложность – в первую очередь возрастные ограничения по приему на работу. К сожалению, я с этим столкнулась. Самый верхний потолок, о котором я слышала, это 35 лет.

А здесь уже без возрастных потолков. Реальная инициатива депутатов и местной власти на деле. Ярмарка вакансий. Теперь они еженедельно и повсеместно. И несмотря на то, что приглашают на них официально безработных, прийти может любой желающий. Так, только в одном из районов столицы сразу 400 вакансий и зарплата до 1000 рублей.

Максим Кохович:

Для тех, кто безработный это очень важно. Не надо сидеть в интернете, искать по два часа эти вакансии. Тут пришел, все готово. Пожалуйста. Берите и устраивайтесь.

А вот Катерина Коврова не стала уповать на чью-то помощь или ждать у моря погоды. Соискатель сама стала себе работодателем. С минимальным капиталом и без экономического образования девушка открыла свой собственный семейный центр. Занятия по душе здесь найдут в любом возрасте и статусе. Кулинарные курсы, мастер-классы, занятия для похудения. Здесь работают даже специалисты с хвостами и лапами – собаки-терапевты.

Катериан Коврова, психолог, руководитель семейного центра:

Я не могу сказать, что то дело, которое ты ведешь, собственно дело, позволяет тебе остановиться в какой-то момент. Люди выбирают среди подобных центров именно твой центр, потому что у тебя есть имя, высокое качество.

Именно поэтому и заработать, и найти себя психолог Коврова не прочь помочь многим. Вот уж два года как на базе ее семейного центра работает еще и социальная мастерская. Социально-трудовую реабилитацию здесь проходят алкоголезависимые. Сегодня 15 ее выпускников уже больше года живут трезво, четверо детей вернулись в семью, здесь сыграли одну свадьбу и совсем скоро ждут первенца от уже трезвых родителей.

Катериан Коврова, психолог, руководитель семейного центра:

Это все сделано руками людей, которые еще год назад были безработными, имели долги перед государством, их дети находились в социальных приютах, потому что мамы и папы не могли из-за своей болезни, зависимости выполнять вещи, которые должен выполнять родитель.

Найти работу и уже не важно кто ты: выпускник столичного вуза или резервист в армии, год в поисках или 15 минут, как освободил кресло. Помогут всем. Под руку и ярмарки-вакансий, и биржа труда и, безусловно, без местной власти не обойтись. Главное, чтобы их желание не было больше желания самого соискателя.