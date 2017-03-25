Прямой эфир

Во время обысков обнаружено оружие, наручники, маски: в Ленинском, Фрунзенском и Заводском районах Минска задержаны пятеро минчан

25 марта 2017 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники минской милиции  отреагировали на оперативную информацию о возможных провокациях против мирных граждан во время несанкционированных массовых мероприятий. 

В ходе проверки в Ленинском, Фрунзенском и Заводском районах столицы задержаны пятеро минчан.

Во время дальнейших обысков по их месту жительства милиционеры обнаружили различные виды оружия, наручники, маски, литературу анархистского содержания.

Среди находок значились и химические реактивы для нанесения повреждений стражам правопорядка.

Сейчас правоохранители дают правовую оценку действиям задержанных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Оружие и боеприпасы # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Несанкционированная уличная акция в Минске 25 марта не нашла поддержки в обществе
25 марта 2017 16:56

Несанкционированная уличная акция в Минске 25 марта не нашла поддержки в обществе

Генетика в Беларуси. Как прогрессирует медицина и сельское хозяйство благодаря геномным технологиям
25 марта 2017 16:33

Генетика в Беларуси. Как прогрессирует медицина и сельское хозяйство благодаря геномным технологиям

В Березе местные чиновники вышли из кабинетов и общаются с горожанами прямо во дворах
25 марта 2017 16:30

В Березе местные чиновники вышли из кабинетов и общаются с горожанами прямо во дворах