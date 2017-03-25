Во время обысков обнаружено оружие, наручники, маски: в Ленинском, Фрунзенском и Заводском районах Минска задержаны пятеро минчан

Новости Беларуси. Сотрудники минской милиции отреагировали на оперативную информацию о возможных провокациях против мирных граждан во время несанкционированных массовых мероприятий.

В ходе проверки в Ленинском, Фрунзенском и Заводском районах столицы задержаны пятеро минчан.

Во время дальнейших обысков по их месту жительства милиционеры обнаружили различные виды оружия, наручники, маски, литературу анархистского содержания.

Среди находок значились и химические реактивы для нанесения повреждений стражам правопорядка.

Сейчас правоохранители дают правовую оценку действиям задержанных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.