Несанкционированная уличная акция в Минске 25 марта не нашла поддержки в обществе

Новости Беларуси. У тех, кто называет себя белорусской оппозицией, сегодня снова не получилось.

Немногочисленные и к ним примкнувшие попытались собраться у Академии наук.

Зачем? Наверняка, совсем не ради празднования Дня воли. А чтобы устроить привычную провокацию по давно отработанному сценарию. Или попросту снова что называется нарваться. Однако, уже к середине дня интернет пестрил совсем другими заголовками и сообщениями, в основном на открытых форумах. Вот лишь некоторые из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий_Федотов:

Оппы, вы кроме жыве Беларусь можете что? Она и без вас жила и будет жить. А хоть что-то по делу слабо?

id326737761:

Послушайте хотите митинговать у себя митингуйте, или еще где, а я хочу спокойно гулять, как раньше по городу со своей семьей

тальвег:

Ну и кто мешал белачырвонабелым змагарам высказать своё недовольство и провести шествие по согласованному с властями маршруту?

kabantoldanger:

Наша оппозиция не состоятельна. Никакой народной поддержки.

kaktus-12345:

Статкевич наверно дома под веник забился и дрожит

Еще накануне организаторы уличной акции отказались от заявок на ее проведение. Равно как и от варианта, предложенного столичной мэрией, провести мероприятие в районе площади Бангалор.

При этом продолжая призывать людей выйти на улицу, что по сути грубейшее нарушение закона.

Немногочисленные уличные акции прошли также в областных центрах страны. В Гродно, Бресте, Гомеле и Витебске с собравшимися общались представители местной власти.