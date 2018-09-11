«Много белорусских читателей интересуются историей Китая». Проект «Полки китайских книг» открылся в минском книжном магазине

Новости Беларуси. Международный проект «Полки китайских книг» открылся в одном из книжных магазинов Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллекция включает более 100 изданий.

Это классические произведения, книги о культуре Китая, а также труд китайского лидера Си Цзиньпина. На полках есть и популярная детская литература китайских авторов. В представленных изданиях можно обнаружить иллюстрации белорусских художников.

Александр Вашкевич, генеральный директор ОАО «Белкнига»:

Проект «Полки китайских книг» родился во время февральской выставки в Минске в этом году. Инициатором была китайская сторона. Министерство информации поддержало любезно эту инициативу.

У «Белкниги» не один магазин. Мы будем расширять присутствие китайских книг в Беларуси. Предварительно есть договоренность о том, что белорусская книга пойдет в Китай. Китай – большая страна, и мы попробуем сделать то же самое – открыть белорусские книжные полки в Пекине.