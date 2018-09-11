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«Много белорусских читателей интересуются историей Китая». Проект «Полки китайских книг» открылся в минском книжном магазине

11 сентября 2018 19:23
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Новости Беларуси. Международный проект «Полки китайских книг» открылся в одном из книжных магазинов Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллекция включает более 100 изданий.

«Много белорусских читателей интересуются историей Китая». Проект «Полки китайских книг» открылся в минском книжном магазине -1

«Много белорусских читателей интересуются историей Китая». Проект «Полки китайских книг» открылся в минском книжном магазине -3

Это классические произведения, книги о культуре Китая, а также труд китайского лидера Си Цзиньпина. На полках есть и популярная детская литература китайских авторов. В представленных изданиях можно обнаружить иллюстрации белорусских художников.

«Много белорусских читателей интересуются историей Китая». Проект «Полки китайских книг» открылся в минском книжном магазине -6

Александр Вашкевич, генеральный директор ОАО «Белкнига»:
Проект «Полки китайских книг» родился во время февральской выставки в Минске в этом году. Инициатором была китайская сторона. Министерство информации поддержало любезно эту инициативу.

У «Белкниги» не один магазин. Мы будем расширять присутствие китайских книг в Беларуси. Предварительно есть договоренность о том, что белорусская книга пойдет в Китай. Китай – большая страна, и мы попробуем сделать то же самое – открыть белорусские книжные полки в Пекине.

«Много белорусских читателей интересуются историей Китая». Проект «Полки китайских книг» открылся в минском книжном магазине -9

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Я думаю, что сегодня много белорусских читателей интересуются историей Китая и тем, как развивается экономика в нашей стране. Между Беларусью и Китаем сегодня дружественные отношения, а подобные проекты только помогают в развитии всестороннего стратегического партнерства.

Проект «Полки китайских книг» реализован в более чем 10 странах мира. Теперь в планах, чтобы труды белорусских авторов оказались в книжных лавках Поднебесной.

# Беларусь-Китай # общество # Александр Вашкевич # Цуй Цимин # Фотофакт

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