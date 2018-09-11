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Остановку общественного транспорта на Каменной горке закроют для частных автомобилей

11 сентября 2018 21:06
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Новости Беларуси. Остановка общественного транспорта на Каменной горке теперь закрыта для частных автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новая схема движения начнет работу уже 14 сентября.

Остановка здесь личных автомобилей вызывала недовольство пассажиров и даже создавала опасные ситуации на дороге. Для удобства пассажиров общественного транспорта участок крайней полосы оградили. Теперь водителям, рискнувшим оставить здесь автомобиль, избежать ответственности не удастся.

Остановку общественного транспорта на Каменной горке закроют для частных автомобилей-1

Виктор Тозик, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Существует два автономных заезда на эту остановку. Первый заезд будет для остановки автобусов пригородного сообщения (там же находится киоск по продаже билетов). Автобусы городского сообщения будут проходить немножко дальше и будут останавливаться впереди.

# Общественный транспорт # общество # Виктор Тозик # Фотофакт

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