Остановку общественного транспорта на Каменной горке закроют для частных автомобилей

Новости Беларуси. Остановка общественного транспорта на Каменной горке теперь закрыта для частных автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новая схема движения начнет работу уже 14 сентября.

Остановка здесь личных автомобилей вызывала недовольство пассажиров и даже создавала опасные ситуации на дороге. Для удобства пассажиров общественного транспорта участок крайней полосы оградили. Теперь водителям, рискнувшим оставить здесь автомобиль, избежать ответственности не удастся.