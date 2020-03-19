«Система сгенерирует претензию». Обращение по некачественным товарам и услугам можно бесплатно составить онлайн

Система автоматического составления претензии. Что это такое и как этим воспользоваться?

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:

В прошлом году мы увидели, что потребители не умеют написать свое первичное обращение, не всегда заявляют свое требование, а это необходимо. Для того чтобы вторая сторона понимала, что же от нее хочет потребитель.

Мы разработали такую систему, которая размещена на нашем сайте, где потребитель может абсолютно бесплатно обратиться, и, отвечая на определенные вопросы – очень простые, данная система сгенерирует претензию, которую необходимо будет потребителю распечатать и направить заказным письмом с уведомлением в адрес продавца либо исполнителя. Данная система настроена таким образом, что потребителю подсказывают, какое требование он может заявить продавцу или исполнителю. Очень коротко и ясно.

Кроме того, в системе предусмотрено, что если потребитель знает учетный номер плательщика, данная система проверяет еще, соответствует ли адрес, указанный в договоре, адресу действительной регистрации данного юридического лица. И если не соответстует, то система выдает действительный юридический адрес, который зарегистрирован в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.