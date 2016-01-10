Дед Зимник раздает новогодние подарки в Гродненской области

Новости Беларуси. В Гродненской области в большие выходные также не скучают.

Резиденция родного брата Деда Мороза под Ивье переживает наплыв посетителей.

Познакомиться с Дедом Зимником и его верными спутниками уже успели сотни гостей.

Но прежде, чем попасть к сказочному персонажу, необходимо пройти немало испытаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Зимник:

У нас, на Ивьевщине, подарки раздает Дед Зимник. Он помогает Дедушке Морозу, своему родному брату.

Живу я давным-давно здесь, у меня лес – полон чудес! Только у меня зимой распускаются волшебные цветы и живут сказочные герои.

Финалом ярких приключений становится музыкальное представление. Все гости получают сладкие подарки от Деда Зимника. Его образ рождён на основе местных сказок и фольклора.