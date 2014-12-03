«Социальный патруль» в Минске – реальная помощь бездомным пережить зиму и трудоустроиться

Новости Беларуси. Социальный патруль выходит на помощь бездомным. С наступлением холодов в Минске разыскивают лиц без определенного места жительства, чтобы поддержать их зимой.

Мороз и солнце – день чудесный. Но не для них – людей без определенного места жительства. Вот и Тамара Порутчик в дом ночного пребывания пришла сама, когда наступившие холода на нет подорвали здоровье. Да и как иначе, ведь уже больше года женщина в буквальном смысле живет под открытым небом.

Тамара Порутчик:

Я была простывшая, это тут легче стало. Тут отогрелась.

Сегодня Тамара Александровна под опекой социальных служб. Отмечает: условия в интернате не сравнятся с жизнью бездомных.

Тамара Порутчик:

Коллектив очень хороший. Утром скажут «доброе утро», всегда здороваются с нами.

За день в дом ночного пребывания поступают около 10 человек. Зимой эта цифра возрастает вдвое. Вот и сегодня из 94 свободных мест 70 уже заняты.

Кроме койко-места и горячего питания желающим помогут и в трудоустройстве.

Павел Золотухин, директор ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства»:

Мы всесторонне работаем с Центрами занятости Ленинского и Партизанского районов. Взаимодействие у нас идет с ГУВД Мингорисполкома по поводу трудоустройства и восстановления наших пребывальцев.

Зимой бездомные особенно нуждаются в помощи, поэтому акция «Социальный патруль» давно стала традиционной. Уже третий год с декабря по март милиция и соцслужба отправляются в специальные рейды. На особом контроле – вокзалы, теплотрассы, подъезды. Специалисты на месте оказывают медицинскую помощь, выдают теплую одежду и кормят.

Инна Баласанян, директор ГУ Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района Минска»:

Сегодня мы угощали, согревали горячим чаем, суп быстрого приготовления.

Николай Власко, заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики УВД администрации Заводского района Минска:

Для начала мы любого обнаруженного человека проверяем по всем учетам УВД, доставляем в управление либо в ближайший пункт охраны правопорядка. Там мы его проверяем, находится ли человек в розыске. Проводим с ним профилактическую беседу, уточняем, почему он в таком положении.

Людей, которые желают согреться в мороз, сотрудники милиции отвозят в тот же социальный интернат. Но вот остаются тут надолго, как правило, единицы, ведь в нетрезвом состоянии место в тепле бездомный не получит. Действительно можно помочь лишь тем, кто сам настроен изменить свою жизнь.