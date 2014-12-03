Новости Беларуси. Семен Шапиро провел прием граждан в Миноблисполкоме. Традиционно жителей Минской области интересовали вопросы строительства и ремонта дорог, выделения земельных участков.

Губернатор еще раз подчеркнул, что ни один участок земли в радиусе 50 километров от Минска без аукциона выделять не будут. А хозяевам индивидуальных жилых домов в Минском районе надо быть готовыми оплачивать проведение электричества самим.

Глава столичного региона отметил: государство поможет в этом вопросе многодетным семьям, а также малообеспеченным людям. А вот на граждан с высоким уровнем достатка такие преференции не рассчитаны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

В Минской области 24 тысячи домов. Когда мы посчитали, что 4 тысячи домов сданы, только надо электричество подвести, оказалось 230 млрд. А ко всем еще домам (еще 20 тысяч) надо еще 2 трлн. Это бюджет шести-семи таких районов, как Столбцы. И достаточно состоятельным людям создавать инфраструктуру, чтобы они еще были богаче, это не совсем честно и справедливо. Поэтому к своим большим, серьезны домам надо подводить за свои деньги эти коммуникации. А уже многодетным мы должны помочь, надо брать на себя. Вот такая установка.