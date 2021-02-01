Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам. Что изменится в Беларуси с февраля

Новости Беларуси. В Беларуси с 1 февраля увеличивается ряд социальных выплат. Это связано с повышением бюджета прожиточного минимума, от которого зависит размер доплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в частности, вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Прибавка составит 10,5 %. Увеличится и единовременная выплата при рождении малыша.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров для людей в возрасте 80 лет и старше составит почти 66 рублей, и чуть менее 50 рублей выплатят тем, кому исполнилось 75.