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Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам. Что изменится в Беларуси с февраля

01 февраля 2021 08:53
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Новости Беларуси. В Беларуси с 1 февраля увеличивается ряд социальных выплат. Это связано с повышением бюджета прожиточного минимума, от которого зависит размер доплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам. Что изменится в Беларуси с февраля-1

Так, в частности, вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Прибавка составит 10,5 %. Увеличится и единовременная выплата при рождении малыша.  

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров для людей в возрасте 80 лет и старше составит почти 66 рублей, и чуть менее 50 рублей выплатят тем, кому исполнилось 75.  

Новые размеры бюджета прожиточного минимума и пособий на детей будут действовать до конца апреля.  

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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